Nye beskyldninger om Trump-affære: - Gjorde husholderske gravid

En tidligere dørmand for Donald Trump er angiveligt blevet betalt for at tie om en affære, den nuværende præsident skal have haft med en husholderske

De dårlige sager hober sig op for den amerikanske præsident Donald Trump.

Senest er det kommet frem, at Donald Trump ifølge en kilde skal have haft en affære med en husholderske, der blev gravid og fik barnet.

Affæren foregik angiveligt i 1980'erne, men kommer først frem nu, fordi dørmanden, der er kilden til historien var bundet af en kontrakt, som han havde indgået med selvskabet AMI, der ejer magasinet National Enquirer.

Pengeskab med historier

AMI købte således rettighederne til den tidligere vagt, Dino Sajudins, historie og valgte ikke at bringe den.

Den kontrakt er nu udløbet, og derfor bringer CNN historien.

Det er angiveligt ikke den eneste historie, som direktøren for National Enquirer, David Pecker, har tilbageholdt.

Pecker er en af præsidentens nære venner og var en stor støtte gennem Trumps valgkamp, hvor forsiderne på National Enquirer fungerede som en slags ekstra valgplakat.

Enten handlede de om, hvor sikker sejren var for Trump, eller var entydigt imod Hillary Clinton.

Ifølge flere medier havde David Pecker et pengeskab på sit kontor i New York med dårlige Trump historier, som han havde opsnappet og dræbt. (red. catch and kill-metoden).

Affære med Playboy-model

Ud over historien om husholdersken, som Trump skal have gjort gravid, lå der i pengeskabet angiveligt også en historie om, at Playboy-modellen Karen McDougal var Trumps elskerinde.

Trump har ikke overraskende været særdeles begejstret for National Enquirer, som han til Washington Post har fortalt, burde vinde Pulitzer-prisen.

Men noget tyder på, at den støtte Trump har fået af David Pecker, kan blive en belastning.

Pecker indgik torsdag en aftale med anklagemyndigheden og straffrihed. Til gengæld skal han fortælle om sin rolle under Donald Trumps valgkamp.