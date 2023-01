Nye boligtal viser 'dramatisk dyk'

Et dramatisk dyk i et omfang, der ikke er set før.

Det er konklusionen i det seneste boligbrief fra Danske Bank og home, der gennemgår udviklingen i ejendomsmæglerkædens handler i 2022.

Overordnet er der blevet solgt 47,7 procent færre villaer og rækkehuse og 48,6 procent færre ejerlejligheder i december 2022 sammenlignet med samme måned året forinden.

Sommerhusene har skiftet hænder 42,7 procent færre gange.

'Lige så lidt som vi kunne forudse, at boligmarkedet stak af i raketfart i marts 2020, hvor Corona ramte verden, næsten lige så lidt kunne man efter en rigtig god start på boligåret 2022 forudse, at blandt andet Ruslands invasion i Ukraine og stigende energipriser og renter ville bremse boligfesten næsten lige så brat, som den blev skudt i gang,' siger boligmarkedsanalytiker i home Henrik Hauthorn Jensen i briefet.

Faldende priser

Også på priserne mærkes den faldende efterspørgsel.

Kvadratmeterprisen på villaer og rækkehuse toppede i februar og er siden faldet med 7,8 procent, og huspriserne er nu på samme niveau som i foråret 2021.

For lejligheder er prisfaldet lidt mindre. Her er priserne per kvadratmeter dalet med 4,8 procent over det sidste år og er nu på niveau med starten af 2021.

På trods af et dykkende boligmarked, bliver der dog stadig solgt boliger. Det er som regel dem, der er sat til salg for nylig til realistiske priser, eller dem, hvor der gives betydelige afslag, fremgår det af boligbriefet.

