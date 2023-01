Nye Borgerlige mister eneste mandat

Den politiske overbevisning er stadig den samme, men bare i andre klæder.

Sådan lyder det fra det nyeste medlem af Det Konservative Folkeparti, Niels Peder Ravn, der ifølge egen ord har fået en politisk åbenbaring og dermed skifter Nye Borgerlige ud. Det skriver Det Konservative Folkeparti i en pressemeddelelse ifølge TV 2 Lorry.



'Jeg er konservativ helt ind i knoglerne, og det var også grunden til, at jeg for lidt over tre år siden meldte mig ind i Nye Borgerlige. Undervejs er det imidlertid blevet tydeligt for mig - ikke mindst set med storbyøjne - at Det Konservative Folkeparti er det sted, hvor jeg bedst kan arbejde for det borgerlige København,' udtaler det nyeste ansigt hos de konservatives ´borgerrepræsentation i København, Niels Peder Ravn, i pressemeddelsen.

På sin egen Instagram-profil bekræfter Niels Peder Ravn også selv det politiske jobskifte.

'Nye Borgerlige og Det Konservative Folkeparti udspringer af det samme ideologiske tankegods. Derfor er mine holdninger de samme i dag, som de var i går,' skriver Niels Peder Ravn på sin Instagram-profil.

Den politiske transfer betyder, at Nye Borgerlige mister deres eneste mandat i Københavns Borgerrepræsentation, mens antallet af konservative ansigter i den kommunale bestyrelse nu tæller hele ti mandater.