Nye byer på listen: Rejs ikke derhen

Udenrigsministeriet opdaterer tirsdag aften rejsevejledninger for Spanien og fraråder alle ikke-nødvendige rejser til regionerne Madrid, Baskerlandet og La Rioja.

Det sker på grund af stigningen i antallet af smittede med coronavirus. Du bør samtidig være ekstra forsigtig, hvis du rejser til andre steder i Spanien.

SPANIEN: Rejsevejledningen for Spanien er opdateret. Vi fraråder nu alle ikke-nødvendige rejser til regionerne Madrid, Baskerlandet og La Rioja på grund af smitteudbrud med coronavirus/COVID-19. Læs rejsevejledningen https://t.co/4Wcq28EYp4 #covid_19 — Udenrigsministeriets Borgerservice (@UMBorgerservice) March 10, 2020

Direktør for organisation og borgerservice i Udenrigsministeriet Erik Brøgger Rasmussen sagde tidligere på et pressemøde, at danskerne skal genoverveje deres rejseplaner, da flere lande lukker ned på grund af coronavirus.

Nogle lande er begyndt at lave restriktioner for Danmark, så man skal derfor tænke sig om en ekstra gang, hvis man ikke skal ende med at være strandet eller blive sat i karantæne ved rejse til andre lande.

Danmark tog tirsdag det hidtil største hop i antallet af smittede, da antallet gik fra 90 til 262 smittede på et døgn. Samtidig er 1101 personer i karantæne.

Der er endnu ikke blevet meldt ud om tilfælde, der ikke har en direkte kobling til rejser i risikoområder.