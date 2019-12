Nye chefredaktører: Folk må godt blive sure

Når Pernille Holbøll og Kristoffer Eriksen fra nytår kan kalde sig chefredaktører for Danmarks største nyhedsmedie, bliver det med kurs direkte ind i en fremtid, hvor der både skal trækkes på traditionen, men i den grad også satses på fornyelsen.

- Jeg kunne godt tænke mig at prioritere den undersøgende journalistik endnu mere. Satse endnu mere - benhårdt - på den politiske journalistik, siger Kristoffer Eriksen, der kommer fra en stilling som nyhedschef på Radio24syv.

- Jeg har jo selv oplevet, hvordan det er at blive lukket ned for af politikerne.

Og hans nye makker i chefredaktionen, Pernille Holbøll, er enig i den strategi.

- Der bliver lukket mere og mere ned for de kritiske spørgsmål. Det er meget mere fordelagtigt at komme i de bløde talkshows.

- Lige så snart Ekstra Bladet banker på, så bliver der lukket ned og måske endda kastet efter os, at vi er for meget og for grove, siger hun.

- Så det er klart, at det er noget af det, vi kommer til at holde fast ved. At kræve svar.

Bag om de nye chefredaktører Pernille Holbøll har siden 2017 været digital chef på Ekstra Bladet, og før det bl.a. nyhedschef på MetroXpress og redaktionschef på TV2 Nyhederne. Kristoffer Eriksen har indtil for nyligt være nyhedschef på det nu hedengangne Radio24syv. Før det var han bl.a. vært på DRs Detektor og morgenvært på Radio24syv.

Ekstra Bladet får nye chefredaktører

- Hvorfor er I de rigtige til at stå i spidsen for Ekstra Bladet?

- Jeg tror, at det er rigtigt godt, fordi vi har to vidt forskellige personligheder. For jeg tror ærligt talt, at Ekstra Bladet ville være ilde stedt med to Perniller. Eller to Kristoffer.

- Mit fokus er, hvordan vi rykker journalistikken frem digitalt. Hvordan vi fortæller vores historier, og hvordan vi gør oplevelsen af ekstrabladet.dk bedre for brugerne.

- Og hvordan vi rykker hele den historie og kæmpe fortid, som Ekstra Bladet har - og skal blive ved med at skabe - endnu stærkere ind på nye platforme.

Her svarer de to chefredaktører på, hvad der er vigtigt for dem i deres nye stillinger. Videoreportage: Ekstra Bladet TV

Brug for Ekstra Bladet

Mens Pernille Holbøll nu får det overordnede ansvar for den digitale nyhedsmotor, som hun i flere år har ført frem til succes, er Kristoffer Eriksens ansvar den undersøgende og dagsordensættende journalistik.

- Forhåbentligt kan jeg bidrage med en lidt anden tilgang til journalistikken. Det behøver ikke at være så konformt og almindeligt det hele.

- Jeg tror, som Pernille også sagde før, hvis man kan fortælle tingene på en mere interessant og underholdende måde, så kan man også få flere til at læse og se historierne.

- Der er jo brug for Ekstra Bladet og andre medier til at filtrere alt det vanvid, som foregår på internettet og alle de nye medier, mener han.

Og Kristoffer Eriksen går til opgaven med en solid ballast fra sin tid på Radio24syv, som han kun ser som en styrke for det arbejde, som venter.

- De sidste fire år er jeg med jævne mellemrum blevet beskyldt for at lave Ekstra Bladet-journalistik. Det har jeg altid taget som en ros.

- Men måden, vi gjorde tingene på på 24syv, kan man godt lade sig inspirere af på Ekstra Bladet. Den der meget meget kompromisløse tilgang til tingene. Ikke være bange for at lave en gimmick. Ikke være bange for, at det bliver sjovt, selv om det i virkeligheden er meget meget alvorligt, hvad der foregår.

Pernille Holbøll og Kristoffer Eriksen får hvert deres tydelige ansvarsområde. Foto: Jakob Boserup

Folk må godt blive sure

Og Kristoffer Eriksen er ikke i tvivl om, hvor han også vil hente inspiration fra.

- Jeg er selv meget inspireret af Mads Brügger og Mikael Bertelsen. Jeg ser deres tilgang til publicisme, hvor de ikke er bange for at lave en kæmpe maveplasker indimellem. De er ikke bange for at ramme ved siden af skiven en gang imellem.

- Alt behøver ikke være en succes lige med det samme. Og de er ikke bange for at gøre folk sure. Det kunne jeg på mange måder tænke mig at tage med over til Ekstra Bladet.

Inspirationen, som Pernille Holbøll har med sig ind i stillingen, kommer fra de ‘rene’ digitale medier, der er opstået de seneste år.

- Det er klart, at jeg er misundelig eller fascineret af medier, der er født digitale. Medier, der ikke har den arv, som følger med, når man er startet på en anden måde. Som for eksempel Ekstra Bladet er startet som et printmedie.

- Omvendt er det, hvad jeg ser som udfordringen og fordelen for Ekstra Bladet, at vi har den her fantastiske historie. Fantastiske formål, der er forankret i noget fysisk, som i fremtiden skal løftes over i noget, der er lige så godt digitalt. Jeg vil kunne få historien og det fødte digitale til at smelte sammen.

Pernille Holbøll og Kristoffer Eriksen indtræder i Ekstra Bladets chefredaktion 1. januar 2020.