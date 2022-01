Nye corona-restriktioner i Frankrig

Nye restriktioner skal bremse omikron-bølgen, der i øjeblikket skyller ind over Frankrig

Den franske regering strammer restriktionerne, efter der har været påvist over 1.100.000 nye tilfælde med corona den seneste uge.

Flere af de nye regler ligner det, som man er vant til fra Danmark med selvtest, isolation og hjemmearbejde.

Men franskmændene har også taget mere kontroversielle restriktioner i brug. Det bliver nemlig helt forbudt at fjerne sin maske i offentlig transport, heller ikke hvis man vil spise eller drikke.

Ifølge den franske pendant til DSB, SNCF, er små børn og særligt udsatte undtaget.

Hvis man ikke bruger maske, kan man se frem til en bøde på 135 euro (cirka 1000 kroner).

Den franske regering besluttede i slutningen af 2021 at hæve lønne for landets sygeplejersker. En sygeplejerske på en intensivafdeling, tjener nu 100 euro mere.

Test i skolen, hjemmearbejde og forsamlingsloft

De franske skoler kan med al sandsynlighed også se frem til hjemsendte klasse. Hvis en elev bliver smittet, skal resten af klassen sendes hjem, og kan først vende tilbage til skolerne, når de er blevet testet tre gange.

'Så snart der bliver opdaget et tilfælde i en klasse, skal alle studerende tage en test, før de kan vende tilbage. Når familien tager den første test, får de udleveret to gratis selv-test på apoteket,' siger den franske uddannelsesminister, Jean-Michel Blanquer, til CNN.

De steder hvor det er muligt, skal franskmændene arbejde hjemme. Minimum tre dage om ugen skal medarbejderne arbejde hjemme i de brancher, hvor det er muligt.

Bøden kan løbe op i 1.000 euros (7.500 kroner) per medarbejder, hvis man ikke efterlever kravet.

Der bliver også indført et forsamlingsloft på 2000 personer for indendørs begivenheder og et loft på 5000 personer til udendørs begivenheder.

