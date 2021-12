Nye coronaregler i Sverige: Afviser folk på stribe ved Øresundsbroen

Ved midnat natten til tirsdag trådte de nye coronarestriktioner i Sverige i kraft, som betyder, at udenlandske borgere, der ikke bor i Sverige, skal fremvise en negativ test, der er højst 48 timer gammel, for at kunne komme ind i landet.

De nye regler har betydet, at omkring 80 personer er blevet stoppet ved Øresundsbroen, da de forsøgte at komme ind i Sverige.

Det skriver Aftonbladet.

- Nogle er forberedte på, at sådan noget kan ske, men andre bliver meget irriterede, siger lederen for grænsepolitiet i det sydlige Sverige, Mats Berggren.

Man kan blive fritaget for de nye krav om negativ test, hvis man arbejder eller studerer i Sverige, men så kræver det, at man kan bevise det ved grænsen, fortæller Mats Berggren. Derudover er danskere på vej til og fra Bornholm også fritaget.

Med de nye regler kræver indrejsende en negativ pcr- eller antigentest, også selvom man er vaccineret.