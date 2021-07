Nye coronatal: Så udbredt er Delta i Danmark

55,4 procent af de positive coronaprøver, der blev analyseret i sidste uge, var med den mere smitsomme Delta-variant. Det viser tal fra Statens Serum Institut.

I midten af juni udgjorde varianten bare 6,4 procent af de positive prøver, men den har været i fremdrift i Danmark og blev altså den dominerende i sidste uge.

Delta-varianten blev først registreret i Indien i oktober sidste år, mens det første tilfælde i Danmark blev opdaget i april.

Mere smitsom

Delta-varianten er mere smitsom end Alfa-varianten, der tidligere var kendt som den britiske variant.

Det er derfor, at den har kunnet udkonkurrere Alpha-varianten og nu er den dominerende.

Samtidig vurderes Delta-varianten at føre til alvorligere sygdomsforløb, ligesom at vacciner ikke vurderes at være helt så effektive. De virker dog stadig.

Samlet er der registreret 1106 smittetilfælde med Delta-varianten i Danmark.

Den nu dominerende Delta-variant er mere smitsom end de hidtidige.

Dagens coronatal

Yderligere 689 personer er det seneste døgn registreret smittet med covid-19, viser tal fra Statens Serum Institut onsdag.

Man skal en måned tilbage for at finde en tilsvarende andel af smittede blandt de testede.

De smittede er fundet på baggrund af 97.026 PCR-prøver, hvor man bliver podet i halsen.

Andelen af smittede blandt de testede - den såkaldte positivprocent - er 0,71.

Man skal en måned tilbage for at finde en tilsvarende høj andel.

Det er anden dag i træk, at der er registreret flere end 500 nye smittede. Tirsdag var antallet 542 nye coronatilfælde.

Antallet af indlagte falder med 4 til 39. Der er ikke registreret nye coronarelaterede dødsfald.