Nye detaljer i drabssag: Kvinde blev falsk arresteret

Rystende detaljer om drabet, bortførelsen og voldtægten på Sarah Everad kom for første gang frem onsdag, da retssagen mod politibetjenten Wayne Couzens begyndte.

I retten forklarede anklager Tom Little, hvordan Wayne Couzens misbrugte sin magt, da han vinkede Sarah hen til sin bil, viste sit politiskilt og falsk anklagede hende for at bryde corona-reglerne.

Retssagen skal fastlægge strafudmålingen for betjenten, der i juni måned erkendte at have dræbt og kidnappet Sarah.

Det skriver Sky News.

Drabet på Sarah Everad 3. marts 2021 skabte stor debat om kvinders sikkerhed i det offentlige rum, og hasgtagget #textmewhenyouget home (skriv, når du er kommet hjem, red.) gik viralt på sociale medier.

33-årige Sarah var på vej hjem fra en veninde i det sydlige London 3. marts, da hun forsvandt. Mistanken rettede sig hurtigt mod den 48-årige betjent Wayne Couzens. Syv dage efter hendes forsvinden blev Sarahs lig fundet i en skov i Ashford, omkring 60 kilometer væk fra London.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Falsk arresteret

En skræmmende videooptagelse af mødet viser, hvordan Sarah ikke gjorde modstand, da betjenten lagde hende i håndjern og kørte hende væk. Hun troede formentlig, at hun rent faktisk var blevet arresteret.

Anklager Tom Little fortalte desuden, at et vidne også overværede episoden, men vedkommende troede blot, at det var en politibetjent, der tilbageholdt en kvinde, fordi hun 'havde gjort noget forkert'.

Herefter kørte Couzens Sarah væk i en lejet bil, hvor han voldtog og kvalte hende. Til sidst satte han ild til liget.

- Bedrag, kidnapning, voldtægt, kvælning og brand.

Sådan opsummerede anklageren Wayne Couzens forbrydelser ved første retsdag onsdag.

Hentede drikkevarer efter drabet

Tom Little fortalte desuden i retten, at Couzens bil blev registreret af en nummerpladescanner på en vej i Dover, tæt på hvor liget blev fundet, klokken 02.31 om natten.

Anklager Tom Little formoder, at Sarah var blevet dræbt på det tidspunkt.

På en tankstation i Dover købte Wayne Couzen to flasker vand, en æblejuice, en energidrik og en pose med sit Mastercard.

Overvågning af betjentens telefondata viser, hvordan kan kørte rundt i Ashford-området indtil de tidlige morgentimer 4. marts. Om morgenen klokken 08.15 var Couzens forbi en Costa-butik, hvor han købte varm kakao og en tærte, før han returnerede den lejede bil.

Det kom desuden frem i retten, at Couzens kun få dage efter fundet af liget, tog sin familie hen til samme skov, som Sarah blev fundet i. Her lod Couzens, ifølge anklageren, sine børn lege relativt tæt på, hvor den 33-årige kvinde var blevet smidt.

Wayne Couzens risikerer livsvarigt fængsel for mordet.