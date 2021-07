Nye dokumentations-krav: - Det er helt ude af proportioner

Dokumentationen har blandt andet til formål at sikre, at ingen lyver sig fritaget for krav om at vise coronapas

Fra torsdag skal man kunne bevise det, hvis man er undtaget for coronatests og krav om coronapas.

Og det er en stramning helt ude af proportioner, lyder det fra Jonas Herby, specialkonsulent i den borgerlige-liberale tænketank Cepos.

- Vi har meget, meget få smittede og indlagte. Over halvdelen af befolkningen er vaccineret, og næsten en tredjedel har fået begge stik med en meget effektiv vaccine. Det virker ude af proportioner at stramme reglerne i den nuværende situation, siger han til Ekstra Bladet.

Skal skrive under

Det nye dokumentationskrav blev oplyst i en pressemeddelelse fra Sundhedsministeriet i sidste uge. Kravet omfatter personer, som af medicinske årsager eller som følge af fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse ikke bør få foretaget en coronatest.

For at kunne bevise, at man tilhører denne gruppe, skal man fremover henvende sig ved kommunernes borgerservicecentre og skrive under på en tro- og loveerklæring, hvorefter du får udleveret dokumentationen, fremgår det af pressemeddelelsen.

'Kravet om dokumentation indføres med henblik på at skabe størst mulig klarhed om borgernes og kontrollanternes pligter i forbindelse med coronapasset og for at begrænse mulighederne for misbrug af undtagelsesreglerne,' skrev ministeriet.

'Hidtil har undtagelse beroet på en vurdering af troværdigheden af borgerens udsagn. Det har dog vist sig at være uhensigtsmæssigt både for borgeren, der kan opleve at blive mistænkeliggjort, og for kontrollanterne, som i visse situationer har haft svært ved at vurdere, om kundens udsagn er korrekt.'

Allerede fra i dag skruer man imidlertid ned for testkapaciteten, og en negativ test er nu gyldig i fire dage i stedet for tre.

Rammer udsatte

Specialkonsulent i Cepos Jonas Herby mener, at stramningen har store konsekvenser for dem, der er fritaget.

- De skal bruge tid på at skaffe dokumentationen, og samtidig risikerer de at blive stigmatiseret, når de – fordi de har en lidelse som for eksempel autisme eller Tourettes syndrom, der gør dem ude af stand til at tage en test – skal fremvise en særlig erklæring for at komme i skole og på restaurant, siger han.

- Det mener jeg ikke, at man kan forsvare med de nuværende indlæggelsestal.

- Forstår du behovet for at sikre sig, at ingen misbruger reglerne?

- Jeg kan godt forstå, at nogen tænker, at hvis de overholder reglerne, så skal alle overholde reglerne. Men den her stramning rammer udsatte mennesker, og jeg kan ikke forestille mig, at det er særlig rart at skulle stå og vise papirer på den måde, siger Jonas Herby.

- Med den nuværende belastning af sundhedsvæsenet synes jeg slet ikke, man kan retfærdiggøre det. Det, at nogen eventuelt udnytter reglerne, har tydeligvis ikke ført til, at sundhedssystemet er under pres eller overbelastet. Hvis situationen skulle ændre sig på et tidspunkt, kunne man se på at indføre reglen.

- Hvad med det her argument med, at kontrollanterne har haft svært ved at vurdere, om kundens talte sandt, når vedkommende sagde, han eller hun var fritaget?

- Det kan jeg sagtens forstå. Og her kunne regeringen oplyse virksomhederne om, at de kan acceptere kundens forklaring uden retslige konsekvenser. Man kunne også gøre ordningen frivillig og give eksempelvis restauranter muligheden for selv at bestemme, om de ville kræve at se sådan et dokument.

- Men at pålægge udsatte borgere det oppefra i den nuværende situation er i mine øjne ikke proportionalt.