Nye fund: Derfor sank Titanic

Et nyt studie viser, at et stærk nordlys og et defekt navigationssystem kan være årsagen til Titanics forlis

Hvad fik superskibet Titanic til at brage direkte ind i et isbjerg natten mellem 14. og 15. april 1912?

Det spørgsmålet er forsøgt besvaret i mere end 100 år, og nu er en gruppe forskere efter sigende kommet tættere på.

Det skriver LiveScience på baggrund af et nyt studie.

4. august blev det beskrevet det i Royal Meteorological Society, hvordan polarlyset (nordlyset og sydlyset, red.) var meget kraftigt den fatale aprilaften i 1912.

Polarlys bliver skabt af solstorme, der lidt teknisk beskrives som en storm forårsaget af ladede partikler udsendt fra solen.

Og nu viser de nye studier, at disse storme kan være så kraftige, at de kan påvirke skibes navigationssystemer og kompasser.

Skøre signaler

I kølvandet på tragedien, hvor 1500 mennesker mistede livet, har flere kaptajner på redningsskibet fortalt, hvordan Titanic sendte 'skøre' SOS-signaler.

Og i den officielle rapport står der, at det efter sigende var amatør-radioentusiaster i området, der forstyrrede radiosignalerne.

De teknologiske begrænsninger dengang betød, at ingen undersøgte muligheden for, at solstormene måske var årsagen, men nu skriver kvinden bag studiet følgende:

'Det kan have påvirket alle aspekter af tragedien inklusive en fejl i navigationssystemet, der kan have forårsaget sammenstødet med isbjerget,' skriver hun.

Det er dog vigtigt at understrege, at intet er bekræftet endnu, og at der blot er tale om et nyt studie.

