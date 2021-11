Nye grænser for lokale smitte-tiltag

Grænserne for, hvornår der skal indføres lokale tiltag ved høj smitte i kommuner og sogne, sænkes.

Det oplyser Sundhedsministeriet fredag i en pressemeddelelse.

Det er de såkaldte incidensgrænser, der rykkes ved.

Det betyder, at en kommune nu har muligheden for at sætte ind med smittenedsættende tiltag, hvis den har mere end 400 smittetilfælde per 100.000 indbyggere. Før var grænsen 500.

I sogne rykkes grænsen fra 1000 til 800 smittede per 100.000 indbyggere.

Det er Epidemikommissionen, som har vurderet, at grænserne bør nedjusteres.

I øjeblikket er det 17 af landets 98 kommuner, der har et incidenstal på mellem 400 og 500 smittede per 100.000 indbyggere. Det gælder blandt andet Ishøj og Skanderborg.

Betydeligt flere af landets 2158 sogne er aktuelt over grænsen på maksimalt 800 smittede per 100.000 indbyggere.

Ændringen træder i kraft mandag den 15. november.

Skulle kommuner eller sogne blive ramt af for høj smitte, så anbefaler myndighederne, at tiltagene skal målrettes skoler og dagtilbud.

Man anbefaler blandt andet at inddele børn i dagtilbud i mindre, faste grupper, mens grundskoler opfordres til at undlade undervisning på tværs af klasser.

Incidenstallet gør det muligt at sammenligne smitten i kommuner af forskellig størrelse ved at omregne smitten til et fast indbyggertal.

Tidligere blev der fra regeringens side indført en automatisk nedlukningsmodel, som dog ikke blev forlænget efter 1. september i år.

Siden har der pågået intensiv overvågning af smitten på kommune- og sogneniveau, hvor man i stedet har arbejdet med anbefalinger til tiltag, der ville kunne blive taget i brug, skulle smitten stige.

Og nu har Epidemikommissionen altså vurderet, at det er nødvendigt at sænke grænser for, hvornår der kan indføres tiltag.

Sænkningen sker, efter at et bredt flertal i Folketinget har bakket op om, at covid-19 igen skal betegnes som en samfundskritisk sygdom.

Det betyder blandt andet, at regeringen kan indføre restriktioner med hjemmel i epidemiloven.

Det betyder blandt andet, at man fra fredag igen skal vise coronapas, hvis man vil på bar, restaurant eller museum. Coronapasset er tilgængeligt, hvis man er vaccineret, nyligt smittet eller testet negativ.