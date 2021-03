Nye it-systemer giver rod med udbetalinger i kommunerne

Den digitale stak af ubehandlede ansøgninger vokser i flere kommuner, der er begyndt at bruge to nye it-systemer, som skal udbetale ydelser til borgerne.

Borgerne får forkerte beløb, får dem for sent, og i nogle tilfælde får de slet ikke deres penge, lyder det fra flere kommuner.

Det drejer sig om Kommunernes Sygedagpengesystem (KSD) og Kommunernes Ydelsessystem (KY), der egentlig skulle spare både tid og penge.

KSD blev udrullet i samtlige kommuner sidste år. KY er indtil videre udrullet i 23 kommuner.

Problemerne går også ud over de ansatte i kommunerne, fortæller Mads Samsing, der er næstformand i HK Kommunal.

- Vi får meldinger om ekstremt arbejdspres, der er mange, der bukker under og melder sig syge, og nogle har simpelthen sagt op på grund af det, siger han.

Og selvom problemerne ikke er løst, fortsætter udrulningen.

Det er dog ikke optimalt, lyder det fra Søren Lauesen, der er professor emeritus ved IT-Universitetet.

- Det er bedst at afslutte de kommuner, man er i gang med, opsamle erfaringerne og så planlægge, hvordan man gør med de næste kommuner, siger han.

Men udrulningen af KY sker i tæt dialog med hver enkelt kommune. Det siger Kombit, der er et firma ejet af kommunerne, der har til opgave at implementere it-systemerne, i et skriftligt svar.

Det nye system udrulles kun i kommuner, hvor det vurderes, at den er klar til opgaven, lyder det.

Men problemerne er mange, forklarer Lise Plougmann Willer, der er direktør for Borger og Arbejdsmarked i Esbjerg Kommune.

Man kan for eksempel ikke se, hvorfor der er blevet udbetalt penge til en borger. Og dermed kan man ikke følge op på en sag senere.

Kombit skriver i et skriftligt svar, at det går planmæssigt fremad, men at det er en stor opgave at implementere et så stort, lovtungt og komplekst system.

Der er altid problemer med nye it-systemer, men Lise Plougmann Willer har ikke oplevet, at det har været så galt før.

- Jeg har medarbejdere, der sidder og græder, siger hun.

Søren Lauesen mener dog ikke, efter at have gennemgået sagen, at der er flere fejl end ved udrulningen af andre store it-systemer.

I Haderslev Kommune oplever man også problemer med KY-systemet, men ikke i samme omfang som med KSD.

- De bruger så meget tid på at løse fejl, som KSD har lavet. Dag ud og dag ind, siger Sanne Nielsen, der er afdelingsleder for ydelseskontoret i Haderslev Kommune.

Kommunerne har ikke de samme problemer med KY og KSD, fordi de tidligere har haft forskellige systemer, forklarer Søren Lauesen.

Begge systemer skulle gøre kommunerne mere effektive og give en besparelse i arbejdstid på 20 procent for KY og 40 procent for KSD.

- Der er vi slet ikke, du kan nærmest sætte omvendt fortegn, så passer det cirka, siger Sanne Nielsen.