Nye krav skal gøre det nemt at købe sikre mundbind til genbrug

I øjeblikket findes der ingen fælles krav for produktionen af vaskbare mundbind til brug i det offentlige rum.

Det kan gøre det svært for forbrugeren at vurdere kvaliteten eller sikkerheden af et sådant mundbind, mener standardiseringsorganisationen Dansk Standard.

Derfor har Dansk Standard sammen med blandt andet de danske myndigheder udarbejdet et forslag til en dansk standard med krav til mundbind til brug i det offentlige rum, der kan genanvendes efter vask.

I forslaget vil der eksempelvis blive stillet krav til, at der ikke må være uønsket kemi i mundbindet. Generelt skal standarden sørge for, at der ikke bliver brugt sundhedsskadelige materialer i mundbindet.

Derudover vil der blive stillet krav til mundbindets filtreringsgrad, og at filteret i bindet kan tilbageholde mere end henholdsvis 70 og 90 procent af de dråber, der rammer det.

Ifølge Jens Heiede, der er standardiseringsdirektør i Dansk Standard, kan der i dag på grund af en manglende standard være forvirring hos forbrugerne om, hvordan vaskbare mundbind som stofmundbind virker, og hvor gode de er.

- Og vi som forbrugere vil jo gerne kunne være sikre på, hvad vi køber, og at det fungerer.

- Derfor vil vi gerne hjælpe med, at eksempelvis filtreringsgraden på de her genanvendelige mundbind lever op til nogle helt bestemte krav.

- Vi vil også gerne sikre, at der er styr på kemien i det, der bliver produceret, så man ikke får eksem eller lignende af at gå med de her mundbind, siger Jens Heiede.

Den danske standard for vaskbare mundbind til brug i det offentlige rum er i høring fra 22. december til 22. januar.

Forventningen er, at standarden vil kunne tages i brug fra starten af februar.

Herefter vil emballagen på de vaskbare mundbind være påtrykt nummeret DS 3000:2021, som angiver, at mundbindene følger kravene fra standarden.