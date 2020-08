Nye krav: Ved du hvordan man gør?

- Ved du, hvordan man korrekt tager mundbindet på?

- Overhovedet ikke. Jeg putter det bare over hovedet. Det er kun fordi, at det er et krav, at man skal rejse med det i toget. I Aalborg er det ikke et krav.

- Jeg har fået at vide på apoteket, at man må ikke fjerne mundbindet. Jeg ved ikke, om der er flere råd om mundbind. Jeg kan mærke, at når jeg snakker nu, så ryger det af hovedet.

- Jeg har tidligere brugt det samme mundbind flere gange. Det var lige i starten af perioden. Jeg tror, at jeg kommer til at tage mere hensyn og kun bruge det en gang nu her.

- Jeg kommer til at røre ved det mange gange. Det burde jeg nok lade vær med, men jeg tager det af igen, når jeg kommer ud af Aarhus.