Nye lande ramt af restriktioner

Man skal styre sine rejseplaner udenom Slovakiet og San Marino, hvis man kan.

Sådan lyder udmeldingen fra Udenrigsministeriet torsdag i en pressemeddelelse.

Smittetallene i de to lande er nu over den danske grænse, og man fraråder derfor rejser til de to europæiske lande.

Rejsevejledningen er en anbefaling, og det er derfor ikke ulovligt at rejse til landene.

Listen over lande, der betegnes som gule i rejsevejledningen er nu mindre og omfatter Norge, Sverige, Tyskland, Polen, Italien, Bulgarien, Grækenland og Cypern.

Når et land er gult opfordrer Udenrigsministeriet til forsigtighed ved indrejse. Slovakiet og San Marino er nu orange, hvilket betyder man fraråder rejser til landende.

Tyskland skærper karantænekrav

Samme dag skærper de tyske myndigheder karantænekravet for indrejsende fra Region Hovedstaden.

Transit igennem lander, vil dog fortsat være muligt.

Tyskland er fortsat gul på den danske rejsevejledning, hvilket vil sige, at man opfordrer til forsigtighed ved indrejse i landet.

Region Nordjylland på Belgiens liste

Belgien har nu tilføjet Region Nordjylland til listen over områder i Danmark underlagt kravet om test ved indrejse og karantæne.

Region Hovedstaden er allerede omfattet af det belgiske krav.

For de resterende danske regioner er det fortsat kun en anbefaling.