Nye mails: Afdød balletstjerne kæmpede for karrieren

I april sidste år aflyste Det Kongelige Teater balletten 'Frankenstein' efter en krænkelsessag mod den britiske stjernekoreograf Liam Scarlett.

Anklagerne førte til, at Liam Scarlett på tragisk vis tog sit eget liv.

Siden har sagen været fuldstændig mørklagt, og Det Kongelige Teater har hemmeligholdt alle oplysninger i sagen.

Men efter en klage til Ombudsmanden har Ekstra Bladet nu fået aktindsigt i dokumenter og mails, der kaster en smule nyt lys over sagen og Liam Scarletts genmæle.

Liam Scarlett til prøver på forestillingen 'Spar Dame' i 2018, hvor krænkelserne skulle være fundet sted. Foto: Miriam Dalsgaard

I en mail, der blandt andet blev sendt til balletmesteren ved Den Kongelige Ballet, Nikolaj Hübbe, inden aflysningen, forsvarer Liam Scarlett sig mod anklagerne imod ham/sig.

- Jeg vil gerne gentage, at jeg kun har haft positive og kreative oplevelser med Den Kongelige Ballet, skriver Liam Scarlett og fortsætter:

- Jeg har aldrig haft nogen årsag til at tro, at der skulle have været et problem, og hvis jeg havde det, havde jeg talt med Nikolaj (Hübbe, red.) eller den rette afdeling med det samme, skrev Liam Scarlett blandt andet i mailen.

I mailen fremgår det også, at Liam Scarlett forsøgte at kæmpe for sin karriere.

- Jeg ønsker blot, at dette ikke kommer til at påvirke mit arbejde med Den Kongelige Ballet. Jeg respekterer og beundrer alle i virksomheden højt, og jeg vil gøre alt, hvad der står i min magt, for at bevise det, skriver Liam Scarlett.

Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Liam Scarletts pårørende.

Død og fyret samme dag

Balletstjernens bøn blev dog aldrig hørt.

16. april 2021 udsendte Det Kongelige Teater en pressemeddelelse om, at forestillingen 'Frankenstein' var aflyst på grund af 'oplysninger om uacceptabel adfærd fra koreografen bag 'Frankenstein', britiske Liam Scarlett, over for flere personer blandt Det Kongelige Teaters medarbejdere under prøveforløb i 2018 og 2019'.

Samme dag døde Liam Scarlett på et britisk hospital, efter han havde hængt sig 12. april. Det fremgår af redegørelsen fra et ligsyn fra det britiske retsvæsen 28. maj.

I et senere ligsyn, som Berlingske deltog i, konkluderede en britiske ligsynsdommer, at Det Kongelige Teaters anklager mod balletstjernen 'bidrog til hans død'.

Kasper Holten, teaterchef på Det Kongelige Teater, har tidligere oplyst, at teatret ikke kendte til selvmordsforsøget, inden pressemeddelelsen blev sendt ud.

Balletmester og Vild med dans-dommer Nikolaj Hübbe var i tæt dialog med Liam Scarlett inden aflysningen. Foto: Jonathan Damslund

Kendt balletchef i tæt dialog

På grund af hemmelighedskræmmeriet har det ikke hidtil været muligt at finde ud af, hvordan sagen blev håndteret.

Men nu viser de nye dokumenter blandt andet, at den kendte balletmester og 'Vild med dans'-dommer Nikolaj Hübbe var i tæt dialog med Liam Scarlett under forløbet.

Efter Det Kongelige Teaters interne undersøgelse om den krænkende adfærd blev Liam Scarlett informeret om resultaterne på et Teams-møde, hvor blandt andre Nikolaj Hübbe deltog. Datoen for mødet er, ligesom en lang række andre oplysninger, sløret i dokumenterne.

Teaterchef: - En uundgåelig beslutning

Teaterchef på Det Kongelige Teater Kasper Holten kalder beslutningen om at aflyse 'uundgåelig'. Foto: Mortin Lehmann

Balletmester Nikolaj Hübbe vil ikke stille op til interview om sagen. Teaterchef Kasper Holten siger til Ekstra Bladet, at sagen stadig fylder meget hos de ansatte, og han har selv tænkt over, om man kunne have håndteret den anerledes.

- Det er en sag, der har påvirket os dybt. Mange af os kendte jo Liam, og det er en sag, der altid vil bo i os. Så selvfølgelig har vi reflekteret over og talt en masse om sagen. Vi er vel kommet dertil, hvor man selvfølgelig tænker over alle skridt i processen, og om der var noget, vi kunne og skulle have gjort anderledes. Kunne eller skulle vi på en eller anden måde have passet bedre på Liam?, siger Kasper Holten.

Alligevel mener han, at beslutningen dengang var nødvendig.

- Når vi tænker tilbage, stod vi med det, vi følte var et ret grundigt forløb og en uundgåelig beslutning. Vi føler ikke, vi havde noget alternativ til at aflyse med det, vi vidste. Og så kan man selvfølgelig altid tænke tilbage på de enkelte skridt og hvordan vi gjorde.

Så aldrig pressemeddelelsen

Lektor i arbejdsret ved SDU Christian Schjøler har tidligere sagt til Ekstra Bladet, at offentliggørelsen af Liam Scarletts navn virkede unødvendig og 'skudt over målet'.

Kasper Holten forklarer, at man offentliggjorde navnet for at undgå rygter og spekulation, da mange journalister og samarbejdspartnere allerede vidste, at Liam Scarlett var koreograf på 'Frankenstein'

- Vi følte på det givne tidspunkt, at det var mest rigtigt at være nogenlunde så transparente, som vi kunne om sagen, fordi det alligevel ville blive diskuteret offentligt, og der var en masse omtale af Liam ude i verden.

Han siger samtidig, at Liam Scarlett aldrig nåede at se pressemeddelelsens ordlyd.

- Jeg kan måske tilføje, at vi desværre ved, at Liam aldrig så den pressemeddelelse og fandt aldrig ud af, hvad der stod i den. Det skete, efter han allerede var på hospitalet og ikke var ved bevidsthed. Men derfor kan man jo stadig spekulere over, om det var det rigtige at sætte hans navn på pressemeddelelsen, siger Kasper Holten.

En 'grundig' undersøgelse

Kasper Holten vil ikke gå ind i sagens detaljer, hverken krænkelsernes karakter eller omfanget af den interne undersøgelse. Han gentager flere gange, at undersøgelsen har været 'grundig', og at man har haft 'adskillige samtaler' med ansatte på balletten.

- Vi har lovet fortrolighed til alle parter i sagen – det gælder for så vidt også Liam og hans eftermæle – så det kan jeg desværre ikke sige mere om, siger Kasper Holten.

Hvorfor mørklægger I det så meget? Det vil jo blive ved med at fastholde en spekulation, når man kun skriver 'krænkende adfærd'?

- Vi har jo at gøre med en rigtig svær personalesag, som er utroligt følsom for mange mennesker og alle parter i sagen. Dem lovede vi fortrolighed i udstrakt grad. Derfor valgte vi fra start af at fortælle så lidt som muligt, for vi vil gerne passe på alle parter i denne her sag og har ikke lyst til at sværte nogen til eller dele følsomme oplysninger yderligere.

- Jeg forstår godt den offentlige interesse og nysgerrighed i sagen. Jeg føler faktisk ikke, vi mørklægger den for at dække over forløbet. Det var den nødvendige beslutning, og jeg kan ikke se, at vi havde noget alternativ, siger Kasper Holten.