Nye missilaffyringer: Kim Jong-uns søster advarer

Mandag morgen affyrede Nordkorea to nye missiler

Der bliver raslet med sablerne på Den Koreanske Halvø.

Mandag morgen lokal tid affyrede Nordkorea to missiler, der landede i havet lige uden for Japans eksklusive økonomiske zone.

Det skriver Sky News.

Nordkoreas statsstyrede medie, KCNA, bekræftede affyringerne.

Japans forsvarsministerium har udtalt, at missilaffyringerne 'truer freden og Japans, regionens og det internationale samfunds sikkerhed.'

For blot tre dage siden affyrede Nordkorea også et missil, der landede i havet ud for Japans vestkyst.

Som svar herpå afholdt USA og Sydkorea en fælles militærøvelse søndag, der affødte en advarsel fra Kim Jong-uns søster, Kim Yo-jong.

Kim Jong-un og søsteren Kim Yo-jong. Foto: Pool New/RItzau Scanpix

Kraftfuldt modsvar

Ifølge hende udviste Sydkorea og USA 'deres farlige grådighed,' og at 'det er et forsøg på at få overtaget og dominere Den Koreanske Halvø.'

- Jeg advarer om, at vi vil overvåge alle fjendens bevægelser og komme med et kraftfuldt og overvældende modsvar på ethvert træk, vi ser som fjendtligt.

- Vi undersøger nøje den indflydelse, som militærøvelserne har på vores stats sikkerhed. Hyppigheden af hvor ofte vi bruger Stillehavet som skydebane, afhænger af de amerikanske styrkers adfærd, siger Kim Yo-jong.

Nordkorea mener, at militærøvelserne er træning til en invasion, men Sydkorea og deres allierede siger, at formålet udelukkende er defensivt.