Nye Nord Stream-optagelser: Eksperter bøjer sig

To af de førende danske eksperter på Nord Stream-sabotagen mener nu, at der med stor sandsynlighed er tale om en lille sprængladning, efter de tidligere har talt om behovet for flere 100 kilo sprængstof

To af Danmarks mest brugte eksperter på Nord Stream-sabotagen 'bøjer sig' nu og erklærer sig enige i, at der med stor sandsynlighed er brugt en retningsbestemt sprængladning på få kilo ved den første Nord Stream 2-lækage.

Der er tale om Johannes Riber, der er orlogskaptajn og militæranalytiker ved Forsvarsakademiet, og Jacob Kaarsbo, der er senioranalytiker ved Tænketanken Europa og tidligere analytiker i Forsvarets Efterretningstjeneste.

De har begge to tidligere vurderet, at der har skullet bruges flere 100 kilo sprængstof for at udføre sabotagen.

Både Johannes Riber og Jacob Kaarsbo holder fast i, at der må være tale om en statslig aktør - begrundelsen er dog nu noget anderledes.

Deres 'omvendelse' kommer på baggrund af de nye optagelser, Ekstra Bladet onsdag har bragt i samarbejde med TV 2, tyske RTL og franske Libération, som tre sprængstofeksperter har vurderet.

De er alle tre enige om, at der med stor sandsynlighed er brugt en retningsbestemt sprængladning på meget få kilo.

Johannes Riber fortæller, at hans første tanke, da han så de nye optagelser, var, at der var tale om retningsbestemt ladning.

Militæranalytikeren siger, at han 'bøjer sig', da han tidligere har været af den overbevisning, at operationen har krævet flere 100 kilo sprængstof.

- Den måde, metallet er bøjet ind på den sprængning, I viser, ligner jo næsten, at nogen har prikket hul med knappenål. Havde det været 200 kilo sprængstof, ville jeg vurdere, at det ville være revet af på en anden måde, siger han.

Johannes Riber siger ligeledes, at de tre sprængstofeksperter, Ekstra Bladet og vores partnermedier har fået til at vurdere billederne, har en god pointe i at påpege det 'indhak' i den ene brudflade.

- Der er noget fysik, der har arbejdet der. Den fysik kunne godt ligne en retningsbestemt ladning, siger han.

Sprængstofeksperter hæfter sig ved denne brudflade:

Den 'rene' skæring på brudfladen og indhakket i toppen af røret hæfter eksperterne sig ved.

Overbevist af sprængningsekspert

Jacob Kaarsbo har også tidligere vurderet, at der skulle bruges en stor mængde sprængstof for udføre sabotagen, men også han tilkender sig den nye vurdering.

Han læner sig meget op ad Niels Kamp, der er en af de tre eksperter, der har vurderet, at der har været brugt 'under en håndfuld kilo sprængstof'. Niels Kamp var nemlig Jacob Kaarsbos sprængningsekspert, da sidstnævnte var ansat i FE.

- Jeg er jo ikke sprængningsekspert, men man kan jo se på formen af røret, at der er slået et hul, siger Jacob Kaarsbo.

Han påpeger ligeledes præcisionen i sprængningen, samt at det ikke har forsaget de kæmpe skader, som man har set ved optagelserne fra Nord Stream 1, hvor rester fra røret blev fundet flere 100 meter væk fra lækagen.

Statslig aktør

Begge to holder de fast i, at det stadigvæk må være en statslig aktør, der står bag sabotagen i Østersøen.

Det er dog ikke mængden af sprængstof, der er afgørende. Det er derimod den kompleksitet, der ligger i udførelsen af operationen.

- Det kræver noget uddannelse og noget indsigt i, hvordan man laver det her. Det finder du altså ikke nede i den lokale dykkerklub, siger Johannes Riber.

- Vi ved ikke, hvordan de andre Nord Stream-sprængninger er lavet, men hvis de er lavet på samme måde og sprænger i luften på stort set samme tidspunkt, så kræver det noget koordinering, noget know how og noget teknologi.

Jacob Kaarsbo er helt enig i den vurdering.

- Det her kræver know how på et niveau, som man aldrig har set terror- eller oprørsgrupper kunne beherske. Det er så usædvanligt at udføre, og det er ikke noget, som ikke-statslige grupper nogensinde har været i nærheden af at forsøge eller udføre, siger han.

- Der er mange forskellige specialister, der skal kunne arbejde sammen for at udføre det her. Det er ren James Bond, afslutter han.