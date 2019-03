Nye oplysninger afslører: Atommagters missilkrig undgået

Ifølge Reuters var sidste måneds konflikt mellem Indien og Pakistan på nippet til at eskalere voldsomt, før amerikanerne blandede sig

Sidste måneds væbnede konflikt mellem atommagterne Indien og Pakistan var på vej til at eskalere til regulær missilkrig, før amerikanske embedsmænd brød ind.

Det skrivers Reuters søndag efter at have talt med flere unavngivne kilder, der er bekendte med forløbet.

Kilderne tæller både vestlige diplomater og embedsmænd i New Dehli, Islamabad og Washington samt en unavngiven pakistansk minister.

Ifølge nyhedsbureauet var Indien på et tidspunkt klar til at sende seks missiler over grænsen, og Pakistan ville gengælde angrebet 'tre gange kraftigere'.

Abdul Shakoor sidder i resterne af sit hjem, som i løbet af konflikten blev ramt af et indisk morter-angreb. Foto: Sajjad Qayyum/Ritzau Scanpix

Amerikanerne trådte til

Amerikanske embedsmænd med den nationale sikkerhedsrådgiver John Bolton i spidsen skulle have spillet en væsentlig rolle i deeskaleringen af konflikten.

Natten til den 27. februar var Bolton angiveligt i røret med Indiens nationale sikkerhedsrådgiver flere gange. På det tidspunkt var situationen højspændt, da Indien havde gennemført flere bombetogter i Pakistan, der som modsvar havde skudt et fly ned og taget piloten til fange.

Den tilfangetagne indiske pilot under bevæbnet ledsagelse nær grænsen i Wagah, Pakistan. Foto: Ritzau Scanpix

Ifølge Reuters oplysninger håbede amerikanerne, at man kunne overtale Pakistan til at udlevere piloten, hvis Indien til gengæld droppede truslen om massive missilaffyringer.

Ekspert: - USA ikke afgørende

Den 28. februar løslader Pakistan den indiske pilot, men hvor stor den amerikanske indflydelse har været, er ifølge konsulent ved Forsvarsakademiet og forsker i pakistansk sikkerhedspolitik David Vestenskov vanskeligt at sige.

- Amerikanerne har blandet sig diplomatisk, men jeg tror ikke på den måde, at de har været den afgørende faktor, vurderer han.

Ifølge Vestenskov har hverken Pakistan eller Indien haft et ønske om, at konflikten udviklede sig til en decideret krig.

- Jeg tror, at begge lande har været interesseret i at finde en løsning på konflikten, som var tilfredsstillende for deres befolkninger, og som modstanderen kunne acceptere, forklarer han.

- Så var der den her pilot, hvor man sagde, 'her byder der sig en mulighed', men det er vanskeligt at sige, om det har været efter amerikansk pres eller har været en amerikansk idé.

I det hele taget mener Vestenskov, at amerikanernes indflydelse på den indiske dagsorden er begrænset.

- Amerikanerne kan ligge et vist pres på Pakistan, men jeg tror ikke, at de kan lægge et afgørende pres på Indien, vurderer han.