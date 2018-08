Nye oplysninger i sag om giftangreb på eks-spion: USA indfører sanktioner mod Rusland

Trump-administrationen varsler nu yderligere sanktioner mod Rusland, efter at nye oplysninger er kommet frem i sagen om forgiftningen af den russiske eks-spion Sergei Skripal og dennes datter på britisk grund 4. marts.

Det skriver flere internationale telegrambureauer. Herunder Reuters.

I forvejen er en række russiske diplomater blevet udvist fra USA som led i en international fordømmelse af giftangrebet, hvor Sergei Skripal og datteren Yulia 4. marts blev fundet forgiftet på en bænk i byen Salisbury i Storbritannien.

De to lå indlagt på intensiv afdeling i flere uger efter angrebet.

Russisk dobbeltagent fundet forgiftet på bænk: Sådan lød Putins kølige advarsel

Britisk politi var hurtigt efter ude med en melding om, at det med stor sandsynlighed var agenter fra Rusland, som stod bag angrebet. Både Frankrig, Tyskland og altså også USA tog del i en umiddelbar fordømmelse af angrebet, men det er altså først nu, at Trump-administrationen vælger at indføre yderligere sanktioner mod Moskva.

Og det sker ifølge blandt andet CBC News, fordi britisk politi muligvis har fået et gennembrud i efterforskningen af sagen.

USA har fastslået, at 'Ruslands regering har brugt kemiske og biologiske våben i strid med folkeretten, eller har brugt dødelige kemiske eller biologiske våben mod sine egne statsborgere', siger det amerikanske udenrigsministeriums talskvinde, Heather Nauert, onsdag.

To mistænkte identificeret

Ifølge CBC News skulle britisk politi have identificeret to mistænkte. Det er blandt andet sket ved at sammenholde videooptagelser fra overvågningskameraer tæt på Skripals hjem i Salisbury med optagelser, som folk har foretaget, når de er rejst ind og ud af Storbritannien i tidsrummet omkring 4. marts-angrebet.

31-årige Yulia Skripal er datter af den russiske eksspion Sergei Skripal. Begge overlevede giftangrebet. Foto: AP

Efterforskerne skulle angiveligt have anvendt en speciel ansigtsgenkendelses-teknologi.

En kilde tæt på efterforskningen siger til presseforbundet i Storbritannien, at efterforskerne er 'sikre på', at de mistænkte er russere.

CNN tilføjer videre, at de to mænds afrejse fra Storbritannien på et rutefly blev bekræftet af en kodet besked, som blev sendt til Moskva kort efter angrebet. Den besked skulle angiveligt være blevet opfanget af britiske spioner.

Politiet har gennemgået mere end 5000 timers videooptagelser i forbindelse med efterforskningen.

Det menes, at den anvendte nervegas er af typen Novichok, som er udviklet i Rusland.

Sådan bliver sanktionerne

USA's nye sanktioner mod Rusland ventes indført 22. august. Den første runde af sanktioner vil begrænse eksport af eksempelvis elektronik og elektronisk udstyr, blandt andet af den type, der bruges inden for flyindustrien.

Medmindre Rusland inden for tre måneder giver 'troværdige forsikringer' om, at landet ikke vil bruge kemiske våben fremover, samt lader FN-inspektører komme ind i landet, vil der blive indført endnu en runde sanktioner.

Anden runde vil være skrappere og kan blandt andet indebære færre diplomatiske relationer mellem USA og Rusland. Desuden kan det statslige russiske flyselskab Aeroflot få inddraget sin tilladelse til at flyve til USA.

Detaljerne om sanktionerne er ikke umiddelbart bekræftet fra officiel side.

