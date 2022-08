Nye oplysninger: Salman Rushdie blev stukket mindst ti gange med kniv

Fire knivstik i maven, tre i halsen, et ved øjet og et i brystet samt en flænge i låret.

Så ilde tilredt var den verdenskendte forfatter Salman Rushdie, efter at han fredag blev overfaldet og stukket ned under en forelæsning på kulturcentret Chautauqua Institution i New York, USA.

Det skriver flere amerikanske medier, herunder tv-stationen CNN.

Opereret flere gange

75-årige Salman Rushdie har siden været igennem flere operationer, og de første meldinger lyder nu på, at han er ved bevidsthed og i stand til at tale. Dog forventes det, at han vil miste synet på sit højre øje, som følge af de skader han fik i ansigtet.

Det oplyser Rushdies agent, Andrew Wylie, ifølge avisen The New York Times.

- Nyhederne er ikke gode. Salman vil sandsynligvis miste det ene øje, nerverne i hans arm er beskadiget, og hans lever blev ramt og beskadiget, udtaler Wylie.

Salman Rushdie blev fragtet i en helikopter til hospitalet kort efter angrebet. Foto: Ritzau Scanpix

Salman Rushdie skulle interviewes om truslen mod det frie ord, men havde knap nået at indtage scenen før en mand blandt publikum overfaldt ham med en kniv.

Manden, der er identificeret som 24-årige Hadi Matar fra New Jersey, havde købt billet til forelæsningen.

Sigtet for drabsforsøg

Der var ifølge politiet intet, der tydede på, at han ville angribe forfatteren, indtil han overfaldt Salman Rushdie og stak ham mindst ti gange med en kniv. Matar blev først tilbageholdt af deltagere til forelæsningen, inden politiet kunne anholde ham.

Han er nu sigtet for drabsforsøg og overfald.

En læge blandt publikum hjalp Salman Rushdie efter overfaldet. Foto: Ritzau Scanpix

Salman Rushdie udgav i 1988 bogen 'De sataniske vers', der er en surrealistisk historie om to indiske skuespillere, hvis kaprede fly eksploderer over Den Engelske Kanal.

Rushdie giver prostituerede i bogen navne efter profetens Muhammeds koner og beskriver en profet ved navn Mahound, der under indflydelse af djævlen mener, at man kan bede til andre guder end Allah.

Dødsdom over sig

Det iranske præstestyre udstedte efter udgivelsen en dødsdom over Salman Rushdie i form af en fatwa.

I mange år efter levede forfatteren med egne ord i et 'usynligt fængsel', fordi han var under politibeskyttelse døgnet rundt.

Det er kun to uger siden, at Rushdie, der i dag bor i New York, i et interview fortalte journalisten, at han endelig var begyndt at få sit normale liv igen.

