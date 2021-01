Nye optøjer i Holland

Mindst 70 personer er blevet anholdt efter endnu en urolig nat i Holland med voldsomme protester mod coronanedlukning og restriktioner. Det skriver Sky News.

Demonstrationerne i storbyer som Amsterdam og Rotterdam begyndte i weekenden som indledningsvis fredelige protester mod et udgangsforbud, som blev indført lørdag. I håb om at inddæmme smitten har myndighederne forbudt borgerne at bevæge sig ud i tidsrummet 21.00-04.30.

Protesterne udviklede sig snart voldeligt, og butikker blev smadret og plyndret, mens der blev kastet kanonslag og fyrværkeri mod politiet. Ordensmagten svarede sine steder igen med vandkanoner og tåregas.

Parkerede biler blev stukket i brand eller væltet af ophidsede demonstranter, hvoraf hundreder blev anholdt hen over weekenden. Det skete efter, at et coronatestcenter i byen Urk blev sat i brand af. Nogle af de anholdte er ifølge Sky News mistænkt for at have brugt sociale medier til at hidkalde og opildne demonstranter.

BBC opgør antallet af anholdte i nat til 150.

Næsten en million mennesker er testet positive for coronavirus i Holland, og knapt 13.700 er døde af eller med sygdommen ifølge en opgørelse foretaget af Johns Hopkins University.

Ud over udgangsforbud har Holland indført strenge restriktioner, som blandt andet betyder, at hver hustand kun må byde én gæst velkommen pr. dag. Udendørs må højst to personer, der ikke deler hustand, opholde sig sammen.

