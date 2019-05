Nye problemer for skandale-projekt i København

Den over 90 millioner kroner dyre skibakke, som ligger på den nye Amagerforbrænding, ARC, har endnu ikke tilladelse til, at folk færdes på den.

Det skyldes den - meget lille - teoretiske risiko for, at skiløbere bliver kogt ihjel i tilfælde af en ulykke, viser en aktindsigt, som Ingeniøren har fået i dokumenter om projektet.

Ifølge Arbejdstilsynets vejledninger fremgår det nemlig, at: 'Kedelrummet må ikke være placeret over eller under rum, hvor personer hyppigt opholder sig.'

Første spadestik til Amager Bakke blev taget i marts 2013. Inden da havde skibakken været en af de centrale dele af arkitektkonkurrencen. Finansiering af skibakken kom i stand i september 2015. Men først i slutningen af juli 2018 sendte ARC en dispensationsansøgning til Arbejdstilsynet.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Foto: Jens Dresling

Den dispensation er nødvendig for al færdsel på bakken, herunder de mange skiløbere, besøgende og medarbejdere på bakken. Altså: Uden dispensation fra Arbejdstilsynet, intet skiløb – medmindre værket da oplever problemer.

Det fremgår nemlig også af dokumenterne, at de gange, bakken er prøvekørt, har det kun været muligt, fordi forbrændingsanlægget i forvejen var lukket ned grundet tekniske problemer.

Risiko for eksplosioner

I ARC’s risikovurdering, udarbejdet af Rambøll og indleveret til Arbejdstilsynet, er der forskellige scenarier for, hvordan en kritisk fejl på kedlen vil påvirke skiløberne på bakken.

Risikozonen omfatter omtrent halvdelen af løjpen: Den svære del i toppen og børnebakken i bunden.

Kedeleksplosioner og ukontrollerede dampudslip er selvsagt ekstremt farlige – de er dog også ekstremt usandsynlige. Når risikovurderingen er så striks, som den er, skyldes det, at der i tilfælde af et alvorligt uheld med kedlen vil være »et antal samtidige akutte dødsfald«, som der står i vurderingen.

Af dokumenterne fremgår det, at der er forskellige katastrofe-scenarier. Heraf formodes en fejl i overtanken at være mest sandsynlig. Fælles for de fleste scenarier er, at alle i risikozonen omgående dør. Der varieres mellem, om de koges af damp, eller om de dør, som anlægget kollapser – samtidig med at de koges af damp.

- Det er antaget, at alle med ophold i de pågældende områder ikke overlever et sådant uheld, som der står i vurderingen.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Den nye bakke blev testet tilbage i februar. Foto: Jonas Olufson

Sandsynligheden for et dødsfald anslår Rambøll i deres vurdering som værende et dødsfald hvert 1.000.000 år for besøgende og dødsfald hvert 100.000 »for personer med erhvervsmæssig tilknytning til tagarealet«.

Altså mere sandsynligt end risikoen for at dø af et direkte lynnedslag, men langt under muligheden for at dø i trafikken, i flystyrt, normale arbejdsulykker eller for de andre risici, der er behæftet med skiløb.

Ingen kommentar

Ingeniøren har kontaktet Arbejdstilsynet, men det oplyses herfra, at »Arbejdstilsynet ikke vil udtale sig om en igangværende dispensationssag – dette omfatter også overordnede spørgsmål.

Ifølge de dokumenter, Ingeniøren har fået aktindsigt i, har Arbejdstilsynet dog stillet krav om at få gennemført en uvildig vurdering af risikoen 'grundet kompleksiteten af anlægget og Rambølls risikorapport samt den alvorlige potentielle fare, der er forbundet med anlæg af en skibakke på taget af kedelbygningen,' som der står i et svar fra Arbejdstilsynet til ARC.

Ifølge Jacob Simonsen, direktør for ARC, var man flere år tidligere, senest i 2015, i dialog med Arbejdstilsynet og andre myndigheder for at fastslå, hvem der havde myndighedsansvar for bakken.

- Det er ikke hver dag, at man åbner en skibakke i Danmark, og kombinationen af skibakke og forbrændingsanlæg var uset, så det er ikke noget, der var en fast standardprocedure for,« siger han.

En anden årsag er ifølge Jacob Simonsen, at man først kan søge dispensation, når man kan regne på det faktiske fysiske anlæg. Han understreger, at Cowis risikovurdering har fundets Rambølls vurdering plausibel.

- Rambøll har vurderet risikoen og sendt en dispensationsansøgning til Arbejdstilsynet. Derefter har Cowi vurderet Rambølls vurdering af risikoen og konkluderet, at den er retvisende,« siger han.

Han ønsker ikke at give noget bud på, hvornår man kan forvente, at man får en dispensation fra Arbejdstilsynet.

Ifølge Patrik Gustavsson, direktør for fonden Amager Bakke, der står for at lave skibakken, forventes det bygget færdigt i løbet af juni. Han oplyser, at den manglende godkendelse ikke er eneste årsat til, at bakken ikke er åbnet endnu.