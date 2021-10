Nye problemer hos Facebook

Den sociale mediegigant Facebook og associerede applikationer er fredag aften ramt af nye problemer.

Det viser meldinger fra brugere til sitet Downdetector. Facebook selv bekræfter, at de har problemer.

Således er der kort før klokken 21 meldinger fra tusindvis af brugere om problemer på Facebook, Messenger, Instagram og Whatsapp. Alle tjenester er ejet af Facebook-koncernen. Det er tilsyneladende især Instagram, der er ramt af problemer, idet det her er langt flere brugere, der melder om problemer.

Omkring 22.30 ser problemerne ud til at være aftaget kraftigt, da de fleste melder, at tjenesterne kører som de skal igen.

Skriver hos konkurrenten

Facebook og Instagram har - endnu engang - måttet ty til konkurrenten Twitter for at kommentere problemerne. Her bekræfter de, at der er et problem.

'Vi er opmærksomme på, at nogle personer har problemer med at tilgå vores apps og produkter. Vi arbejder på at få tingene tilbage til normal så hurtigt som muligt, og vi beklager ulejligheden,' skriver Facebook.

Selvom systemerne ser ud til så småt at være oppe igen, har hverken Facebook eller Instagram bekræftet det endnu.

De nye problemer kommer få dage efter, at alle tjenesterne mandag var lagt ned i timevis verden over.

Efter mandagens nedbrud lød det fra Facebook, at det var et forsøg på at konfigurere det sociale medies routere, der var skyld i nedbruddet, som endte med at vare seks timer.

