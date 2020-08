Nye problemer med vandet i København

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. sms-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Efter en søndag aften uden den store mulighed for at slukke tørsten med vand fra hanen, må nogle københavnere også mandag morgen undvære vand.

Det oplyser forsyningsselskabet HOFOR.

De fortæller, at der i Brønshøj kan være problemer med vandtrykket, mens nogle også helt mangler vand.

Ekstra Bladet har desuden fået henvendelser fra borgere i København NV, som også fortæller, at de mangler vand.

HOFOR oplyser, at de er i gang med at løse problemet, og at man regner med, at alle igen har vand inden klokken 9.

Søndag aften lød det fra HOFOR, at der blev brugt usædvanligt meget vand i københavnsområdet omkring klokken 18, hvorfor HOFORs beholderanlæg og reservebeholdere blev tømt, og de derfor ikke kunne følge med efterspørgslen på vand.

HOFOR oplyser til Ekstra Bladet, at morgenens vandmangel formentlig skyldes, at der har ophobet sig en del luft i rørene efter søndag, men at det problem formodes så godt som løst.

- Men vi følger selvfølgelig situationen tæt de kommende dage, lyder det fra HOFOR's kommunikationsafdeling.

Ekstra Bladet følger sagen ...