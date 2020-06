Nye regler: Dropper afstandskrav i skoler efter sommerferien

Efter sommerferien kan børn og unge vende tilbage til en mere normal hverdag i vuggestuer, dagpleje, børnehaver, skoler og uddannelsesinstitutioner.

Til den tid skal der ikke længere være mindst en meters afstand mellem elever i samme gruppe. Det skal der kun, hvis elever opholder sig samme sted som andre klasser.

Det oplyser Børne- og Undervisningsministeriet i en pressemeddelelse.

Fortsat skærpet hygiejne

Sammen med Sundhedsstyrelsen er ministeriet klar med nye retningslinjer, der træder i kraft fra 1. august 2020.

'Udgangspunktet bør ifølge retningslinjerne stadig være, at børn, unge og voksne har et begrænset antal kontakter og så vidt muligt holder minimum en meters afstand til andre. Men lokalt kan man fravige den generelle anbefaling om en meters afstand inden for klassen', står der i pressemeddelelsen.

Skoler og institutioner skal dog fortsat have skærpet fokus på ekstra hygiejne, ligesom at personale og elever skal sendes hjem, hvis de har symptomer på coronasmitte eller har været i kontakt med smittede.

Stor udfordring

Ifølge børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) har den største udfordring under coronaepidemien været kravet om en meters afstand.

- Når jeg har talt med sektoren, er der ingen tvivl om, at anbefalingen om en meters afstand har været den absolut største barriere. Derfor er jeg rigtig glad for, at sundhedsmyndighederne vurderer, at det nu er forsvarligt for den her gruppe at fravige kravet efter sommerferien, udtaler hun.

Det vil stadig være muligt at anvende nødundervisningsbestemmelserne i helt særlige tilfælde.

Det kan for eksempel være nødvendigt for skolerne og institutionerne at tage i brug, hvis man oplever smittetilfælde og er nødt til at sende et større antal børn, elever eller medarbejdere hjem.