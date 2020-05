Nye regler for biografer og teatre

FAKTA: Sådan skal museer indrettes under coronaudbrud

Museer og zoologiske haver fik onsdag aften lov at åbne med det samme, og fredag har blandt andet Aros i Aarhus og Louisana i Humlebæk slået dørene op for gæster, mens Zoologiske Have i København åbner lørdag.

Kulturministeriet har fredag offentliggjort retningslinjer for, hvordan museerne og de zoologiske haver kan indrettes, så der ikke er for stor smittefare for de besøgende:

* Sundhedsstyrelsens generelle retningslinjer for coronavirus skal overholdes. For eksempel skal der være håndsprit eller vand og sæbe tilgængeligt for alle besøgende og ansatte.

* Museer bør undlade aktiviteter, som kan gøre, at mange mennesker stimler sammen. Det gælder blandt andet foredrag, forestillinger og rundvisninger.

* Der bør udvises forsigtighed med genstande touchscreens, læringsmidler, udstillede genstande, som mange rør ved. Publikum bør have mulighed for at anvende håndsprit både før og efter brugen. Alternativt bør sådanne genstande undgås.

* Der skal holdes godt øje med antallet af publikum, og det bør overvejes at sætte et loft over antallet af gæster baseret på, hvor stort stedet er.

* Samtidig skal der undgås store køer. Der bør være personale/vagter til at sikre dette.

* Der bør overvejes onlinetidsbestilling og begrænsning af, hvor længe gæsterne må være på museet eller i zoo - for at der ikke er for mange gæster ad gangen.

Kilde: Kulturministeriet.