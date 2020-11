Nye regler for bustrafik i Nordjylland

Efter regeringen varslede udvidet nedlukning i syv nordjyske kommuner, har der været meget forvirring omkring de nye regler, og især den offentlige transport i området har været mål for mange spørgsmål.

Ifølge de regler, der i første omgang blev udsendt, måtte man således kun tage offentlig transport internt i de omfattede kommuner, og kun skoleelever måtte rejse ind og ud af kommunerne med bus eller tog.

Det efterlod blandt andet personale på sygehuse, der skulle krydse kommunegrænserne i et tomrum, hvor de var tvunget til at finde anden transport eller bestille Flextur som sidste udvej, hvis de skulle på arbejde på den anden side af grænsen til en af de omfattede kommuner.

Men den regel er nu blevet ændret. Det oplyser Transport- og Boligministeriet i en pressemeddelelse.

Således kan personale, der varetager kritiske funktioner, nu tage bussen på arbejde på tværs af kommunegrænserne, oplyser ministeriet.

Skal vise brev fra arbejdsgiver

Mandag var den første dag med de nye restriktioner, og efter at have fået tilbagemeldinger på den nye ordning har ministeriet indset, at Flextur-ordningen ikke er tilstrækkelig for at folk i kritiske funktioner kan komme på arbejde.

Det er derfor allerede fra i dag muligt at tage bussen på arbejde på tværs af kommunegrænser for det omfattede personale.

- Det er afgørende for at begrænse smittespredningen, at så mange som muligt bliver i deres egen kommune. Samtidig har vi brug for, at samfundets kernetropper kan komme på arbejde også på tværs af kommunegrænser, hvis ikke de kan undværes, lyder det fra transportminister Benny Engelbrecht i pressemeddelelsen.

Han oplyser, at man skal have et brev fra sin arbejdsgiver om, at man varetager en kritisk funktion, for at man kan komme med bussen.

Samtidig opfordres arbejdsgivere til så vidt muligt at sørge for at få vagtplanerne til at gå op med et minimum af personale fra de andre kommuner.

Intet lovgrundlag

De skærpede restriktioner gælder for kommunerne Hjørring, Vesthimmerland, Thisted, Frederikshavn, Jammerbugt, Brønderslev og Læsø. De gælder foreløbig indtil 3. december.

Baggrunden for de skærpede restriktioner skyldes bekymring over spredning af en særlig mutation af covid-19 fra mink.

Det har samtidig fået regeringen til at kræve alle mink i landet aflivet. Det har dog siden vist sig, at regeringen ikke havde lovgrundlag til at træffe den beslutning, og de har siden opgivet at få hastebehandlet sagen.

