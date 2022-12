Nye regler i 2023: Godt nyt for tusindvis af danskere

I 2023 kommer der nye regler for pensionister, der kan spare tusindvis af kroner. Se overblikket over nye regler i Danmark i 2023

Nyt år. Nye regler.

Sådan er det også, når 2022 bliver til 2023. Og en af de mest markante af slagsen er nye regler for pensionister, der får stor betydning for mange mennesker.

Helt konkret drejer det sig om reglerne for modregning, hvis du stadig har et arbejde som pensionist. I 2022 og før var det sådan, at folkepensionister bliver trukket i deres pensionstillæg fra det offentlige, hvis de tjener mere end 122.004 kroner om året.

Mens man bliver trukket i selve folkepensionen, hvis man som pensionist tjener mere end 348.700 kroner om året. Det samme var tilfældet, hvis din ægtefælle stadig arbejdede, og du var på pension.

Men det er slut nu. Fra 2023 bliver den regel skrottet, og dermed kan arbejdende pensionister og deres ægtefæller se frem til at få tusindvis af kroner mere mellem hænderne.

Annonce:

Ændring i fradrag

Også hvad angår kørselsfradraget og befordringsgodtgørelsen er der ændringer.

Skattestyrelsen har meldt ud, at de de stigende benzinpriser og omkostninger betyder, at fradraget på kørsel mellem 25-120 kilometer stiger fra 2,16 kroner pr. kilometer til 2,19 krone pr. kilometer, mens sats for kørsel over 120 km stiger fra 1,08 krone til 1,10 kroner.

Også satserne for skattefri befordringsgodtgørelse for kørsel i egen bil. Dem kan du se her.

Af andre nævneværdige regelændringer kan nævnes reglerne for affaldssortering på arbejdspladsen.

Affaldssortering har ændret sig markant i husholdningen de seneste par år, og nu skal vi også være bedre på arbejdspladsen. fra 1. januar 2023 skal alle virksomheder sortere deres affald i overensstemmelse med kravene i Affaldsbekendtgørelsen.

Annonce:

Det betyder, at du fremover vil se ti forskellige affapldsspande på dit arbejde: Madaffald, papir, pap, glas, metal, plast, mad- og drikkekartoner, farligt affald, tekstilaffald og restaffald.