Nye regler: Krav om dokumentation hvis du er undtaget fra reglen om test og coronapas

Det vil fremover være et krav, at du fremviser dokumentation, hvis du af sundhedsfaglige årsager er undtaget fra covid-19-tests og krav om coronapas

Fra 1. juli skal borgere kunne vise dokumentation for, at de er undtaget fra reglen om tests og coronapas.

Det skriver Sundhedsministeriet i en pressemeddelelse.

Kravet om dokumentation indføres, så det skaber større klarhed for både borgere og kontrollanters pligter i forbindelse med coronapasset.

Reglerne skal også begrænse mulighederne for misbrug af undtagelsesreglerne.

Beroet på troværdighed

Borgere har hidtil kunne sige, at de var fritaget for test, hvor kontrollanterne har skullet vurdere, om borgeren talte sandt, skriver Sundhedsministeriet.

Det har vist sig at være uhensigtsmæssigt for både borgere, der enten føler sig mistænkeliggjort, og kontrollanter, der har haft svært ved at vurdere, om borgeren talte sandt i situationen.

Udleveres af borgerservice

Dokumentationen for undtagelse af test og coronapas vil blive udleveret på kommunernes borgerservicekontorer på baggrund af en gyldig sundhedsfaglig grund til undtagelse.

Sundhedsstyrelsen har lavet en liste over sundhedsfaglige årsager, der er en gyldig grund til undtagelse af test og coronapas.

