Nye regler på vej: De kan spare tusindvis af kroner hver måned

Danskernes pension står disse dage højt på den politiske dagsorden.

Tirsdag kom pensionskommissionen ifølge TV 2 med sine anbefalinger. De lyder blandt andet, at man fra 2045 lader pensionsalderen stige langsommere, end den model man har fulgt hidtil.

Samtidig bliver et nyt lovforslag førstebehandlet i Folketinget i denne uge. Det har til formål at sikre, at man ikke fremover bliver modregnet i sin pension på grund af ens ægtefælle eller samlevers arbejdsindtægt.

Forsæt arbejdet

Afskaffelsen af den såkaldte gensidige forsøgerpligt skal altså tilskynde flere til at fortsætte på arbejdsmarkedet, selvom de danner par med en folke-, førtids- eller seniorpensionst.

Og det er godt nyt, mener Camilla Schjølin Poulsen, privatøkonom i PFA:

- Mange af de danskere som i dag ikke modtager fuld pensionsydelse på grund af ægtefælle eller samlevers arbejdsindkomst vil få glæde af den her lovændring. I en tid, hvor høj inflation æder pengenes værdi, bliver pensionisterne særligt hårdt ramt.

- Er man lønmodtager, har man mulighed for at udligne noget af tabet ved at forhandle en lønstigning hjem. Den mulighed har alle på overførselsindkomst ikke. Derfor kan de nye regler blive en tiltrængt økonomisk håndsrækning i en svær tid.

Hun peger dog på, at lovforslaget ikke rammer alle danskere, som modtager pensionsydelser.

- Det kan være, hvis de i forvejen ikke bliver modregnet i pensionen, eller fordi husstandens øvrige indtægter fortsat er for høje til at undgå modregning, siger Camilla Schjølin Poulsen til Ekstra Bladet.

En god dag

Lovforslaget ventes at blive stemt igennem af et flertal på Borgen inden for de kommend euger. I så fald vil det træde i kræft 1. juli 2022 med virkning til det nye år.

Og det kan kun gå for hurtigt, mener man hos PFA.

- Lige nu oplever vi, at motivationen for at blive på arbejdsmarkedet påvirkes negativt, når konsekvensen er, at ens samlever eller ægtefælle dermed får mindre i pension.

- Derfor håber vi i PFA på, at nye mere fleksible regler på sigt vil være med til øge arbejdsudbuddet, lyder det fra Camilla Schjølin Poulsen.

SF's Carsten Hønge mener også, at det vil gavne den ældre del af befolkningen, hvis man afskaffer den gensidige forsøgerpligt.

'Pensionister skal ikke være 'i lommen' på sin partner - og det stopper vi nu', skriver han blandt andet på sin Facebook-profil.

De nuværende regler rammer eksempelvis førtidspensionisten Claus Larsen, der fik nul kroner i pension i december, fordi han flyttede sammen med kæresten, der knoklede som sygeplejerske og fik feriepenge udbetalt