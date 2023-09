Nye regler: Skal sortere bleer

Fra og med 2025 handler det om ikke at bo tæt på skraldespandene i ens ejendom.

Som om de københavnske baggårde ikke er presset nok i forvejen med alle de forskellige skraldefraktioner, så har Københavns Borgerrepræsentationen valgt, at der skal presses endnu en skraldespand ind.

Og den nye fraktion kunne godt gå hen og blive den mest lugtende. Fra 2025 skal de københavnske forældre nu også til at sortere deres babyers lortebleer.

Det besluttede et flertal bestående af Enhedslisten, SF, Alternativet, Radikale Venstre og Dansk Folkeparti, ifølge TV 2 Kosmopol.

Men hvis du bor i hus, så kan du nyde ikke at skulle tænke på det.

Fornøjelsen med at skulle håndtere en nyfødt og fra 2025 også at skulle sortere deres bleer er forbeholdt folk i etageejendomme, hvor der bor mindst seks børn under fire år samt kommunale daginstitutioner.

33 kroner mere om året

Københavnerne skal også betale 33 kroner mere i affaldshåndtering oven i et på forhånd bestemt gebyr på 19 kroner.

Københavns Kommune antager, at der årligt ryger 46 millioner bleer i restaffaldet, og ved at sortere det kan der årligt spares 2200 ton CO2.

Den årlige drift for at få afhentet Københavns mindstes efterladenskaber ventes at koste 17,1 millioner kroner årligt og vil koste 1,9 millioner kroner at etablere.