Nye rejsevejledninger: 22 lande bliver orange

Fra lørdag den 14. august klokken 16 går England og en række andre lande fra rød til orange.

Det fremgår af Udenrigsministeriets rejsevejledning, som udsendes hver fredag.

Argentina, Botswana, Colombia, Cuba, Costa Rica, Eswatini, Fiji, Irak, Iran, Malaysia, Mozambique, Lesotho, Libyen, Zambia, Malawi, Sydafrika, Tunesien, Zimbabwe, Rusland, Panama, Namibia og de tre selvstyreregioner i Storbritannien (England, Skotland og Nordirland) går alle fra rød til orange.

Dermed fraråder Udenrigsministeriet nu alle ikke-nødvendige rejser til disse lande. Tidligere har Udenrigsministeriet ALLE rejser til disse lande.

Alle landene har særlige restriktioner ved indrejse for danske rejsende.

Ændringen skyldes ifølge Udenrigsministeriet, at Delta-varianten er blevet dominerende både i Danmark og globalt og således nu har udkonkurreret de øvrige virusvarianter, som sundhedsmyndighederne vurderes særligt bekymrende i forhold til at sikre epidemikontrollen i Danmark.

Samtidig er størstedelen af den danske befolkning fuldt vaccineret, og vaccinen har god effektivitet mod Delta-varianten, især mod alvorlig sygdom.

Værd at notere sig er også, at Italien går fra grøn til gul.

Det betyder, at man som rejsende skal fremvise test for coronavirus, medmindre man er færdigvaccineret eller tidligere smittet.

Det gælder dog ikke regionerne Piemonte, Aostadalen, Ligurien, Lombardiet, Abruzzo, Molise, Campania, Puglien, Bolzano, Trento og Friuli-Venezia Giulia.

De schweiziske regioner Bern, Freiburg, Solothurn, Aargau, St. Gallen, Thurgau og Zug går også fra grøn til gul.

Udenrigsministeriet fraråder ikke rejser til gule områder, men de rejsende opfordres til at være ekstra forsigtige.

Når et land er grønt i rejsevejledningen, betyder det, at Udenrigsministeriet ikke fraråder rejser til landet, men man skal stadig være opmærksom.

Den orange status gælder lande, der har særlige restriktioner ved indrejse for danske rejsende. Dermed er det ikke landets lokale smittetal, der afholder dem fra at have grøn status hos Udenrigsministeriet i Danmark.

Er landet rødt, frarådes alle rejser til landet.