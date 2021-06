Nye rejsevejledninger åbner for rejser til flere lande

Der er kommet flere mulige destinationer til sommerferien i udlandet, hvor man ikke behøver at gå i karantæne, når man kommer hjem.

Udenrigsministeriet lemper rejsevejledningerne for Kroatien, Cypern, Luxembourg og det meste af Schweiz, så der ikke længere frarådes rejser og er krav om isolation ved hjemkomsten.

Derudover åbnes der for rejser til de tre græske regioner Voreio Aigaio, Notio Aigaio og Anatoliki Makedonia Thraki. Det åbner blandt andet for rejser til øer som Samos, Kos og Rhodos.

Årsagen til ændringerne er, at smitteniveauet i de pågældende lande og regioner er faldet.

For Schweiz er der åbent i hele landet med undtagelse af de tre regioner Appenzell Innerrhoden, Obwalden og Jura, som er lukket på grund af høj smitte.

De nye rejsevejledninger er gældende fra lørdag klokken 16.

Udenrigsministeriets rejsevejledninger er indrettet sådan, at der åbnes for rejser, hvis smitten i et land eller en region er lav, og der ikke er indrejserestriktioner, når man ankommer - altså for eksempel krav om karantæne.

I øjeblikket er smittegrænsen på færre end 50 smittede om ugen per 100.000 indbyggere.

Samtidig bliver der kigget på niveauet af test og positivprocenten, der dækker over andelen af smittede blandt de testede.

For at et åbent land skal lukke igen, skal smittetallet over 60 smittede per 100.000 indbyggere.

Ændringen af rejsevejledningen betyder også, at rejsende fra de pågældende lande og regioner nu kan rejse til Danmark uden at skulle i karantæne.