Nye rejsevejledninger åbner spanske ferieøer for danskere

FAKTA: Rejsevejledninger åbner attraktive feriemål

Udenrigsministeriet har fredag lempet sine rejsevejledninger.

Det betyder, at der åbnes for ferierejser til en række lande i Europa.

Her er et overblik over, hvilke lande og områder der åbnes for rejser til.

Ændringerne gælder fra lørdag 15. maj klokken 16.00:

Ændres fra orange (ikke-nødvendige rejser frarådes) til gul (vær ekstra opmærksom under rejsen):

* Spanien (dele af landet).

- Asturien.

- De Baleariske Øer.

- Ceuta.

- Extremad.

- Galicien.

- De Kanariske Øer.

- Murcia.

- Valencia.

* Portugal (dele af landet).

- Azorerne.

- Madeira.

* Malta (hele landet).

Ændres fra orange til rød (samtlige rejser frarådes):

* Nepal (hele landet).

** Et af kriterierne for, hvornår man kan åbne for karantænefrie rejser til et land eller en region, er, at der inden for en uge skal have været færre smittede end 60 per 100.000 indbyggere i landet eller regionen.

Disse regler gælder dog ikke, hvis området allerede er orange. I så fald skal incidenstallet ned under 50, før det bliver gult. Stiger det til 60 eller derover, bliver det igen orange. Tidligere var grænsen henholdsvis 20 og 30.

For at et land kan blive rødt i Udenrigsministeriets rejsevejledninger, skal der blandt andet være mere end 300 smittede per 100.000 indbyggere i en uge i en region eller et land. I så fald frarådes også erhvervsrejser.

Udenrigsministeriets rejsevejledninger er netop vejledende. Det er altså ikke ulovligt at tage til et orange eller rødt land.

Kilde: Udenrigsministeriet.