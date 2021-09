Nye rejsevejledninger: Malmø bliver gul

Udenrigsministeriets nye rejsevejledninger betyder blandt andet, at Malmø ændrer farve fra grøn til gul

Du skal nu være ekstra forsigtigt og anbefales at tage en test ved hjemkomst, hvis du tager en smuttur til Malmø eller har planer om at rejse til Kroatien i den nærmeste fremtid.

Det er konklusionen, efter Udenrigsministeriet fredag har udsendt nye rejsevejledninger for lande og regioner.

På grund af stigende smitte er flere rejsedestinationer i Europa ændret fra grøn til gul. Det gælder regionerne Niederösterreich i Østrig, Bolzano i Italien, Innlandet, Agder og Trøndelag i Norge samt Sydsverige og Vestsverige.

Det betyder blandt andet, at de svensker byer Malmö, Helsingborg, Lund og Göteborg nu er gule.

Desuden er hele Kroatien pånær Sjeverna Hrvatska nu gul.

Den gule farve betyder, at du godt kan rejse til destinationen, men at Udenrigsministeriet anbefaler, at du er ekstra forsigtig og tager en test, når du kommer hjem, hvis du ikke er færdigvaccineret eller tidligere smittet.

Flere lande bliver Orange

De nye rejsevejledninger betyder også, at flere lande nu er blevet orange. Det gælder blandt andet USA.

Helt konkret gælder det landene Israel, Kosovo, Libanon, Montenegro, Nordmakedonien og USA.

Den orange farve betyder, at Danmark fraråder alle ikke-nødvendige rejser til destinationen.

Foruden de kedelige ændringer er Asturien-området i Spanien ændret til grøn, som betyder, at der ikke er nogen restriktioner.