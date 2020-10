Nye restriktioner på vej: Her kan regeringen sætte ind

Efter i en periode at have ligget stabilt er covid-19-epidemien så småt begyndt at vokse i Danmark igen.

Således var der onsdag registreret det foreløbigt næsthøjeste antal smittede på et døgn, og antallet af indlagte har på det seneste også generelt været stigende.

Heunicke advarer om yderligere coronarestriktioner

Det fik torsdag morgen sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke til at varsle, at regeringen vil sætte ind med nye restriktioner, hvis ikke smittetallene bliver bedre i løbet af de næste to-tre dage.

Ifølge Allan Randrup Thomsen, professor i virologi på Københavns Universitet, giver det umiddelbart god mening at lave nye tiltag for at begrænse smittespredningen i Danmark. Og især forsamlinger bør stå for skud, lyder hans anbefaling.

- Forsamlingsloftet skal længere ned. Vi taler måske 10-20 personer. Der er ikke noget magisk tal, men vi skal længere ned, blandt andet fordi folk har angivet, at det er i deres sociale liv og på arbejdspladsen, de bliver smittet, siger han til Ekstra Bladet.

Nattelivet har tidligere stået for skud, når regeringen har skullet indføre nye restriktioner, men det mener Allan Randrup Thomsen ikke er nødvendigt i denne omgang.

- Det at vi indfører en sænkning af forsamlingsloftet vil også have nogle effekter på nattelivet, så det tror jeg er nok i denne omgang.

Flere mundbindskrav

Han mener til gengæld, at det kan komme på tale at indføre krav om mundbind flere steder.

- Jeg ville anbefale mundbind i supermarkeder og indkøbscentre og lignende steder, hvor vi kommer tæt på hinanden. Det har været på tale at indføre krav om mundbind udendørs også, men det tror jeg ikke har den store effekt.

Han siger, at det heller ikke bør være nødvendigt med mundbind på eksempelvis arbejdspladser.

- Det handler om steder, hvor man kommer tæt på mange fremmede mennesker. Og selvom afstand er det vigtigste, er du ikke altid selv herre over, hvor stor afstand andre har til dig. Så der er situationer, hvor andre kommer tæt på, og der synes jeg, det giver god mening med mundbind, siger han.

Bedre til smittesporing

Ud over at indføre nye restriktioner mener Allan Randrup Thomsen, at man bør ændre strategi i forhold til smitteopsporing.

- Vi har lige nu en meget snæver definition herhjemme, hvor man skal have siddet over for en person i 15 minutter. Der synes jeg, man skal være lidt mere løs i definitionen, så man eksempelvis siger, at alle, der har været på en arbejdsplads, hvor der er en smittet, skal testes, siger han.

Han henviser til, at man har haft succes med den strategi i Sydkorea, blandt andet fordi man har påvist, at en person kan smitte seks meter væk.

- Da vi har testkapaciteten nu, synes jeg, det ville være fornuftigt. Sammenlignet med andre lande har vi relativt få opsporede pr. smittet, siger Allan Randrup Thomsen.

Stor stigning i Europa

Trods den stigende kurve for antallet af smittede i Danmark er situationen herhjemme stadig småting i forhold til mange andre steder i Europa, hvor tallene stiger eksplosivt.

Det gælder blandt andet Tjekkiet og Spanien, hvor tallene stiger med stor hast, og i andre lande har man derfor indført restriktioner, der er langt mere strikse end de danske for at få bugt med smitten.

Det betyder blandt andet, at man i Irland som det første sted i Europa har indført en nedlukning, der sender tankerne tilbage til foråret, hvor de fleste europæiske lande indførte strenge restriktioner for at inddæmme epidemien.

De voldsomme stigninger i andre lande betyder også, at Udenrigsministeriet fraråder ikke-nødvendige rejser til stort set alle lande i Europa, og torsdag forventes også Tyskland og Cypern at komme på listen over lande, som det frarådes at rejse til.