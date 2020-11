Der er nye restriktioner på vej som følge af coronavirus.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger er der tale om 17 hovedstadskommuner, der bliver ramt af de nye restriktioner.

Gågader skal ændres

Ekstra Bladet erfarer, at der kan blive tale om blandt andet mere hjemmearbejde, at gågader og trafik skal indrettes anderledes, mens der også kommer stramninger på fritidsområdet for børn og unge.

De nye restriktioner kommer til at gælde fra på mandag og frem til 2. januar, erfarer Ekstra Bladet.

Folketingets sundhedsordførere er tidligere i dag blevet informeret om de nye tiltag.

TV2 har erfaret, at der er lagt op til, at følgende tiltag vil blive taget i brug for at begrænse smitten i de 17 kommuner.

Ekstra Bladet har fået bekræftet oplysningerne.

De nye restriktioner Ekstra Bladet erfarer, at dette bliver en del af de nye restriktioner: Øget fokus på test - eksempelvis ved inddragelse af de mobile testcentre.



Mere hjemmearbejde.



Fokus på detailhandlen, herunder antal personer i butikkerne og øget åbningstid.



Gågader og trafik skal indrettes anderledes. Eksempelvis ensretning.



Målrettet fokus på at undgå smitte blandt unge i alderen 15 - 25 år.



Virtuel undervisning på videregående uddannelser.



I grundskoler må klasser ikke blandes sammen.



Stramninger på fritidsområdet for børn og unge. Det kan eksempelvis betyde, at flere end 10 personer ikke må dyrke idrætsaktiviteter sammen.



Politiet vil være mere opsøgende i forhold til forbuddet om servering efter klokken 22.

Ifølge TV2's oplysninger vil alle restriktioner ikke nødvendigvis tages i brug i alle kommuner.