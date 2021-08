Nye restriktioner? Sådan bliver livet med corona efter sommeren

De fleste danskere nyder stadig deres sommerferie, men inden længe banker hverdagen på døren.

For nogle danskere er det måske første gang i umiskendelige tider, at de tropper op på kontoret til kaffeautomat og kantineordning - og dermed melder en tanke sig måske i baghovedet: Er det slut nu?

Men coronaen er ikke forsvundet på magisk vis over sommerferien - faktisk har smittetallet været stigende - og derfor har Ekstra Bladet talt med to eksperter om, hvad vi skal forvente af coronalivet efter sommerferien.

Restriktioner kan komme tilbage

Inden sommerferien lancerede alle Folketingets partier undtagen Nye Borgerlige en aftale, der udfaser coronarestriktionerne i takt med, at danskerne bliver vaccinerede.

En lignende plan forelå faktisk for sommeren og efteråret i 2020, men det sidste punkt - nemlig fuld genåbning af nattelivet - kom aldrig i spil, da man i august i stedet begyndte at genindføre restriktioner i takt med et stigende smittetal.

Spørger man Allan Randrup Thomsen, professor i virologi ved Københavns Universitet, skal de landsdækkende restriktioner nok nå at blive udfaset:

- Det når vi nok, men det vi skal være klar over er, at vi står med nogle udfordringer i efteråret, som kan betyde at vi skal indføre dem igen.

Foto: Jonas Olufson

Han peger på, at mange skolebørn fortsat ikke er vaccineret, og at coronavirus derfor kan spredes blandt dem.

- Det er jo også et spørgsmål om, hvor mange skolenedlukninger, vi kan leve med på lang sigt. Spørgsmålet bliver også, hvordan vi kan leve med udbrud blandt børn. De bliver i reglen ikke alvorligt syge, men nogle gør, siger han. Han mener derfor, at der kan være en idé i, at sårbare børn bliver vaccineret, således at risikoen for at nogle skal indlægges, falder.

Kapløb

Jan Pravsgaard Christensen, professor i immunologi ved Københavns Universitet, peger også på, at deltavarianten kan blive en joker:

- Folk er bedre beskyttet mod deltavarianten efter to stik. Lige nu er det et kapløb mellem vacciner og deltavarianten i forhold til, hvor hurtigt vi får færdigvaccineret, siger han.

Derfor er det ekstra positivt, at Danmark i slutningen af juni købte en ekstra million doser af Rumænien, som har rykket det danske vaccinationsprogram to uger i den rigtige retning.

Men selvom det lykkes at komme i mål med at vaccinere det meste af den danske befolkning med to stik mod coronavirus, er det ikke ensbetydende med, at vi kan pakke vaccinationscentre sammen og droppe kanylerne.

- Vi ved stadig ikke, hvor længe vaccinen holder. De nyeste data peger på, at varigheden er relativt lang, men der er forskel på, hvor længe vaccinen beskytter en ældre voksen versus en rask ung, siger Allan Randrup Thomsen.

- Derfor kan det godt være, at vi skal ud og genvaccinere sårbare grupper, men ikke hele befolkningen.

Foto: Københavns Universitet

Bliver livet normalt?

Men det største spørgsmål, man måske sidder tilbage med efter halvandet år, hvor nedlukninger, mundbind og smittetal har været daglig kost, er måske: Bliver vores liv nogensinde normalt igen?

De to eksperter siger umiddelbart ja - og tilføjer så et men:

- Håbet er jo, at vi på en eller anden måde får en flokimmunitet blandt børnene også, enten gennem vaccination eller mere naturligt via infektion, siger Allan Randrup Thomsen.

- Jeg forestiller mig, at vi kommer derhen, at det bliver en infektionssygdom i vinteren, ligesom mange andre luftvejssygdomme. Vi skal sikre os, at en sådan vinteropblussen ikke bliver noget, der giver smitte af ældre personer, som gør at det bliver et større udbrud, der kræver mange indlæggelser.

Jan Pravsgaard Christensen er enig i, at coronavirus ikke bliver en ting, der forsvinder foreløbig:

- Man skal nok indstille sig på, at man skal leve med den her virus i nogen grad. Det kan være børn der kan blive smittet, eller hvis der kommer en variant, der kan smitte vaccinerede. Men det er helt umuligt at sige noget om, hvornår det forsvinder helt, det vil blive rent gætværk.