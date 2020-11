Nye retningslinjer: Det skal du gøre hvis du får besked i smitteapp

Fremover er det ikke nødvendigt at gå i selvisolation, hvis man får at vide af Smittestop-appen, at man har været tæt på en smittet

Får man fremover en besked fra appen Smittestop om, at man har været i tæt kontakt med en person, der er testet positiv for covid-19, er det ikke længere nødvendigt at gå i selvisolation.

Det fremgår af nye retningslinjer for appen, som er omtalt i en nyhed på appens hjemmeside.

Får man besked fra appen om, at man har været tæt på en smittet, skal man dog hurtigst muligt selv blive testet for coronavirus ved at bestille en test på coronaproever.dk.

Det er således kun, hvis man oplever symptomer på covid-19 eller på anden måde har fået at vide, at man er nær kontakt til en smittet person, at man skal gå i selvisolation, fremgår det af retningslinjerne.

Før i tiden var det ellers en anbefaling, at man skulle gå i selvisolation, hvis man fik besked fra appen, men de anbefalinger er altså ændret nu.

Det skyldes, at man har konstateret, at appen til tider sender beskeder til personer, der har været mere end en meter væk fra en person, der har meldt sig smittet, eller at kontakten varede mindre end de påkrævede 15 minutter, som Sundhedsstyrelsen definerer som en nær kontakt.

Sundhedsminister Magnus Heunicke præsenterede 18. juni smittestop-appen, der skal stoppe spredningen. Efterfølgende er den blevet opdateret og nu er der også kommet nye retningslinjer. Video: Ritzau Scanpix

Årsagen er, at teknologien i appen er forbundet med en vis usikkerhed, 'bl.a. fordi bluetooth virker forskelligt på forskellige modeller af telefoner'.

De foreløbige data fra brug af appen viser, at det kun er en mindre andel af de personer, der har fået besked om smitterisiko fra appen, der efterfølgende testes positiv, og derfor vurderes det altså, at det ikke er nødvendigt at selvisolere sig, hvis man udelukkende har fået besked fra appen om, at man har været nær kontakt til en smittet.