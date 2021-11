Nye retningslinjer: Flere skal i selvisolation

Ny virusvariant har fået Sundhedsstyrelsen til at skærpe retningslinjerne for nærkontakter til en speciel gruppe coronasmittede

De første tilfælde af den nye coronavariant omikron er allerede konstateret i Danmark, og nu strammer Sundhedsstyrelsen retningslinjerne for nærkontakter, hvis den coronasmitttede for nylig har besøgt et af de lande, hvor styrelsen vurderer omikron-varianten trives.

Det oplyser styrelsen i en pressemeddelelse.

Gælder også for nærkontakter i andet led

Nære kontakter til en coronasmittet anbefales at gå i selvisolation. Derudover anbefales det, at man bliver PCR-testet på første, fjerde og sjette dagen. Først ved negativt svar efter den sidste test, kan man gå ud af selvisolationen.

Retningslinjerne gælder også, hvis du er nærkontakt til en nærkontakt - altså i andet led.

Hør hvorfor WHO mener, at coronavarianten er bekymrende. WHO om den nye coronavariant, Omikron

Ni lande omfattet

Retningslinjerne gælder kun, hvis den corona-smittede for nylig har besøgt et af de lande, der er omfattet af indrejserestriktioner på grund af omikron-varianten.

I skrivende stund gælder det for Lesotho, Eswantini, Mozambique, Zimbabwe, Botswana, Namibia, Angola, Malawi og Sydafrika. Det var i sidstnævnte, at man første gang konstaterede smittetilfælde med den nye virusvariant.

Ifølge Sundhedsstyrelsen gælder de skærpede anbefalinger indtil, man har mere viden om omikron, og indfæres ud fra et forsigtighedsprincip.