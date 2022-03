Nye sanktioner: Truer med fængsel

Amerikanerne er nu klar med spritnye sanktioner mod Vladimir Putin og Rusland.

For det amerikanske handelskammer vil nu sikre, at 100 russiske fly, der for nyligt er fløjet til Rusland, bliver på jorden. Lader man flyvemaskinerne lette, kan det få alvorlige konsekvenser.

Det skriver Reuters.

Der trues med nye sanktioner mod virksomheder, der tanker, vedligeholder eller reparerer flyene, der altså overtræder de amerikanske eksportkontrolregler.

Ifølge selvsamme medie vil straffen for denne overtrædelse betyde fængsel, bøder, tab af eksportprivilegier eller andre restriktioner.

- Vi vil ikke tillade russiske eller hviderussiske virksomheder og oligarker at rejse ustraffet i strid med vores love, fastslår handelssekretær Gina Raimando til Reuters.

USA, Canada og store dele af Europa har allerede forbudt russiske fly at lette, og i skrivende stund har Rusland ikke mange internationale flyvninger.

Chelsea-ejer Roman Abramovich er blandt de russere, der rammes af de amerikanske santioner. Hans privatfly er for nyligt også fløjet til Rusland.