Nye skrappe busregler i Danmark

Som led i at stoppe spredningen af coronavirus i Danmark er der taget en fælles beslutning blandt de danske trafikselskaber om at mindske trængslen så vidt muligt i den kollektive trafik ved hjælp af en række initiativer.

Blandt andet må buschaufførerne fra og med onsdag kun medtage det antal passagerer, som der er siddepladser til. Det betyder, at fyldte busser vil køre forbi stoppestederne og ikke medtage nye passagerer, før der igen er frie siddepladser.

Professor: Coronaplan giver kø på motorvejene

Det skriver Midttrafik i en pressemeddelelse på vegne af alle landets busselskaber.

DSB arbejder også på at indføre krav om pladsbillet i Fjern- og Regionaltog for at undgå, at togene bliver overfyldte.

Regeringen opfordrer de rejsende til at gå eller cykle i stedet og at rejse uden for myldretiden, hvis det er muligt.

Desuden opfordrer de til at huske god håndhygiejne, at undgå at hoste eller nyse i retning af andre rejsende og at undlade at rejse, hvis man er syg.

DSB's indsats mod coronavirus: Ingen kontanter og lange tog