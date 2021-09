Nye stjerner uddeles: - Et spørgsmål om tid før de får tre

Efter en længerevarende ufrivillig pause på grund af coronapandemien er det mandag aften atter tid til at uddele Michelin-stjerner til restauranter i Norden.

Det sker - mod sædvanen - i forbindelse med en digital seance, hvor sløret for årets stjernedrys bliver løftet.

25 danske restauranter fik ved seneste uddeling til sammen 34 stjerner. Enkelte af de restauranter er siden lukket, så spørgsmålet er, om nye restauranter kan træde i deres sted og få den eftertragtede hyldest.

34 danske Michelin-stjerner Disse restauranter fik ved den seneste uddeling i februar 2020 en eller flere Michelin-stjerner: 3 stjerner: Geranium - København 2 stjerner: a|o|c, København Alchemist, København Jordnær, København Kadeau Copenhagen, København noma, København KOKS, Faroe Henne Kirkeby Kro, Henne 1 stjerne: Domestic, Aarhus Frederikshøj, Aarhus Gastromé, Aarhus Kadeau Bornholm, Bornholm Alouette, København Clou, København formel B, København Kiin Kiin, København Kokkeriet, København Kong Hans Kælder, København Marchal, København 108, København Relæ, København Søllerød Kro, København Ti Trin Ned, Fredericia Dragsholm Slot Gourmet, Hørve Frederiksminde, Præstø Me|Mu, Vejle Kilde: Michelin Guide Nordic Vis mere Vis mindre

En af dem, der vil følge udpegelsen nøje, er Rasmus Palsgård, der blandt andet er madskribent på feinschmeckeren.dk. Han har selv besøgt flere af de restauranter, der formentlig vil få en eller flere stjerner mandag aften.

Ender tit med skuffelse

Han ser frem til uddelingen, selvom han ikke tør have for høje forventninger på vegne af de danske restauranter.

- Jeg ender faktisk tit med at være skuffet, fordi man har sat for høje forventninger, og så ender det med, at dem, man havde håbet på, ikke får nogen stjerner, siger han til Ekstra Bladet.

Han fortæller dog, at den seneste uddeling var undtagelsen, der bekræfter reglen, da Jordnær og Alchemist fik to stjerner, som han dårligt turde håbe på.

To bør snart blive til tre

Lært af erfaringen - og på grund af coronapandemien - har han ikke desto mindre skruet ned for forventningerne igen i år.

- Jeg tror, det bliver lidt af et mellemår, netop fordi Jordnær og Alchemist fik to stjerner sidste år, og det er meget sjældent, at en restaurant går direkte fra to stjerner til tre stjerner allerede året efter. Men det er også længe siden, vi har haft en restaurant, hvor man siger, at det er et spørgsmål om tid, før de får tre stjerner, og det er virkelig to restauranter, der er så åbenlys verdensklasse, at det kommer til at ske, siger han.

Danske kokke i forbindelse med sidste års uddeling af Michelin-stjernerne i Norge. Til højre er det Tina Kragh Vildgaard, der sammen med sin mand, Eric Kragh Vildgaard (i midten) har restaurant Jordnær. Arkivfoto: Alexander Klug

Nye stjerner uddeles: - Et spørgsmål om tid før de får tre Rasmus Munk fra Alchemist, efter de har fået to Michelin-stjerner

Han fortæller, at det for den almindelige dansker måske er svært præcis at se forskellen på to og tre stjerner, men at det i særlig grad er et spørgsmål om i særklasse gode råvarer, at holde stabilt højt niveau, og at der er noget ekstra over eksempelvis serveringen.

- Hvis jeg skal give et råd til folk, der vil ud at bruge rigtig mange penge på en restaurant, synes jeg, man skal bruge dem på de tostjernede, der aspirerer til at få tre stjerner, fordi de virkelig kigger på alle detaljer for at komme op at få den tredje stjerne. Og det kommer gæsten til gode.

- Her kan man eksempelvis sammenligne Jordnær med en urmager, der skruer på alle de små dele for at få tingene til at spille lige på millisekundet, siger han.

Ekstra Bladet har i forbindelse med den seneste Michelin-uddeling beskrevet, hvor meget de danske Michelin-kokke tjener. Læs mere om det her.

Skal mindre til i Frankrig

Rasmus Palsgård fortæller, at der i Danmark er stor kamp om stjernerne, og han har derfor aldrig oplevet, at en restaurant har fået en stjerne, som han ikke synes, den har fortjent.

- Generelt skal der meget til at få en stjerne i Danmark sammenlignet med Frankrig. Jeg har en del gange siddet på en Michelin-restaurant i Italien og Frankrig og tænkt, at det ikke var noget, en etstjernet dansk kok ville spise til aftensmad, siger han.

Alligevel vover han at løfte pegefingeren over for nogle af de danske restauranter, der har en enkelt stjerne.

- Der er nogle restauranter, der har haft en stjerne i lang tid, hvor jeg tænker, at de skal passe på, at de ikke hviler for meget på laurbærrene. Der kan det godt virke, som om de ikke har ambitioner om at få to stjerner, men i stedet holde maskinen i gang og leve højt på den ene stjerne, siger han.

Rasmus Palsgård er klar ved tasterne på Ekstra Bladet her til aften, når stjernerne bliver uddelt ved en digital ceremoni fra Norge klokken 20.