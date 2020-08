Nye streger på Islands Brygge

Københavns Kommune optegner igen specielle corona-felter på Islands Brygge og i Nordhavn. De skal minde borgerne om ikke at stuve sig for mange sammen, oplyser kommunen

Hvis du skal til Islands Brygge eller Sandkaj i Nordhavn og bade i det gode vejr senere torsdag, vil du nok lægge mærke til, at det ser lidt anderledes ud.

Medarbejdere fra Københavns Kommune har i dag optegnet skriggule felter på træpromenaderne ved netop de to badesteder, som er blandt de mest besøgte.

Sådan ser den nye opdeling ud.



Privatfoto

Det sker, efter at de to områder har været fyldt med badegæster i den seneste uges gode vejr, hvor for mange mennesker har opholdt sig for tæt sammen.

Felterne skal betragtes som et adfærdsregulerende tiltag, oplyser kommunen til Ekstra Bladet. Det samme fortæller Københavns Politi, som beslutningen om optegnelserne er taget i samarbejde med.

De øvrige er By og Havn og den lokale ejerforening.