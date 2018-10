Nye tal afslører nye sexkrænkelser i den danske filmbranche: Meget alarmerende

En rundspørge i film- og tv branchen viser, at der stadigvæk er mange, der bliver udsat for uønskede handlinger af seksuel karakter

#metoo-bølgen kastede for et år siden chokbølger gennem film- og tv branchen.

Sager om seksuelle overgreb på skuespillere væltede ud af skabet. Det fik flere kendisser til indrømme overgreb og træde tilbage fra scenen.

Det startede med filmproducenten Harry Weinstein, der nu er blevet et symbol på en råddenskab i en branche, der ikke har sørget for deres ansatte.

I Danmark kom der flere møgsager frem om filmselskabet Zentropa, hvor tidligere direktør Peter Aalbæk krøb til korset og fortalte om forholdene på sit og Lars von Triers selskab.

Nu viser en rundspørge i den danske film- og tv branche, der er lavet af konsulenthuset Hartmanns, at et år ikke har ændret særligt meget.

Over 40 procent af de adspurgte i undersøgelsen oplever, at der stadigvæk er et stort problem med seksuelle krænkelser i branchen.

- Det er kritisk, siger chefpsykolog Louise Dinesen fra Hartmanss, der har lavet undersøgelsen, og uddyber, at det er meget alarmerende tal.

I alt har 221 personer deltaget i rundspørgen, hvor Producentforeningen, Skuespillerforbundet og 17 andre parter har medvirket.

Kun 10 procent af de adspurgte kvinder har ikke oplevet seksuel chikane.

Artiklen forsætter under billedet...



Film- og tv branchen har stadigvæk mange udfordringer, men det tager år at ændre, fordi der skal et kulturskifte til i branchen, fortæller chefpsykolog hos Hartmanns Louise Dinesen. Foto: Privatfoto

Dårlig kultur

Rundspørgen er lavet af konsulentfirmaet Hartmanns, der er autoriseret arbejdsmiljørådgivere på det psykosociale område.

Ud af de 221 der har medvirket i rundspørgen, er der over 60 procent kvinder, der har svaret.

- Hvis vi skal forstå seksuel chikane og krænkelser, så må vi ind i kulturen og forstå den sammenhæng, som man er i. Det er en kulturel-problematik, der handler om nogle gråzoner og situationer i arbejdslivet, hvor der er nogle grænser, der er flydende.

- Det er den ene ting. Men den anden meget vigtige ting er, at det er oplevelsen af, at ingen griber ind. Altså oplevelsen af ingen ledere griber ind. Det vi kalder en bystander-effect, hvor ingen gør noget, siger Louise Dinesen.

Ifølge undersøgelsen er mange bange for at komme til at stå uden for fællesskabet, hvis de griber ind, når en medarbejder bliver krænket.

Dårlige ledere

For et år siden indkaldte store dele af danske film- og tv branche til stormøder, interviews og spørgerunder for afdække omfanget af sexchikane i branchen.

Hartmanns har hjulpet flere filmselskaberne og andre i branchen med at komme videre. Men det virker ikke til, at lederne helt har taget det til sig endnu.

- Det værste er, at der er en stor del af lederne, som ikke griber ind, når der sker et overgreb. Det syntes jeg er en af de værste ting. Som leder har du et særligt ansvar at sikre det psykiske arbejdsmiljø, det står faktisk også i lovgivningen, forklarer Louise Dinesen.

Chefpsykologen indrømmer, at det ikke er en repræsentativ undersøgelse af branchen.

- Det står kritisk til i branchen, det viser den her rundspørge. Men vi kan ikke sige, om det er repræsentativt for hele branchen, da det er en rundspørge, forklarer hun.

Selvom rundspørgen viser, at det står skidt til i branchen lige nu, mener chefpsykolog Louise Dinesen, at kulturen er på vej til at ændre sig. Men det tager tid. Hun vurderer, at det vil gå flere år, før kulturen bliver bedre i film- og tv branchen.

***

Nordisk Film: Vi har ikke haft nogen sager

Rundspørgen i film- og tv branchen viser, at det stadigvæk står skidt til. Hos Nordisk Film har man ikke haft nogen sager, hvor medarbejdere har anmeldt seksuelle krænkelser det seneste år.

- Jeg kan ikke genkende, at vi har haft sager om krænkelser.

- Hvis der skulle komme nogen, ville vi også reagere med det samme. Jeg syntes vores kultur er helt åbenlys, at medarbejderne skal turde at komme frem og sige, hvis de oplever krænkende adfærd, siger Henrik Zein, der er direktør for Nordisk Film Produktion.

Direktøren fortæller, at de har haft fokus på, at informere alle om, firmaet har en streng politik på området.

- Der er nul-tolerance hos os, og det er indskærpet fra alle niveauer – både på film og tv delen. Jeg oplever det som godt, at #metoo har været med til at sætte fokus på det her, fortæller Henrik Zein.

Hos Nordisk Film har alle produktioner en arbejdsmiljø-repræsentant, hvor alle kan henvende sig, hvis de bliver udsat for mobning eller chikane af nogen form.

- Undersøgelsen viser, at der stadigvæk er udfordringer. Derfor kan jeg kun bifalde, at Producentforeningen og hele branchen tager fat på det. Der er mange filmproduktioner i gang, og der kan være mange oplevelser i branchen.

- Nu har Producentforeningen samlet 19 organisationer, og der er sat en lang række initiativer i gang. Det er godt, og vi vil bakke op om alle initiativer, som de kommer med, siger direktøren.

***

Ålen om rundspørge: Det er overraskende

Peter Ålbæk er ikke længere direktør i Zentropa. Men bestrider en titel af producer. Foto: Thomas Sjørup

Da den danske del af #metoo ramte, ramte den Peter Ålbæk og Zentropa hårdt.

Peter Ålbæk blev omdrejningspunkt for mange historier, hvor tidligere ansatte stod frem og fortalte om ubehagelige oplevelser og krænkelser på Zentropa, som han var chef for.

Nu er der gået et år, hvor han har siddet i skammekrogen en længere periode. Men han er igen tilbage på Zentropa.

Peter Ålbæk kender ikke til rundspørgen i branchen. Og han er noget kort i spyttet, da Ekstra Bladet fremlægger nogle af resultaterne for den gamle filmmand.

- Ja, det er overraskende, siger Ålen kort.

Har Zentropa haft nogen sager om seksuelle krænkelser eller chikane det sidste år?

- Den eneste der konstant er i søgelyset, det er jo mig. Og jeg er ikke blevet kaldt ind til en kammeratlig-samtale. Så jeg vil tro, at selv den mest oprørte kvinderets-forkæmper måske ikke har noget at komme efter. Det mener jeg nu heller ikke, at de havde før, forklarer den tidligere direktør for Zentropa.

Har Zentropa lavet nogle tiltag for at undgå, at nogen bliver krænket eller føler det?

- Ja, spørgsmålet har været oppe, som du nok kan regne ud, siger en smågrinende Ålbæk.

Har det mundet ud i noget?

- Det ved jeg sgu ikke. For jeg læser jo ikke ordensreglementet, som jeg jo tidligere er blevet bebrejdet for af Politiken. Så det skal jeg ikke kunne sige, slutter Ålen.

***

Meta Film: Der er desværre tydeligvis et stykke vej endnu

Meta Foldager er direktør i Meta Film. Foto: Linda Johansen

Meta Film var var nogen af de første til at kigge frem ad og se, hvad de kunne gøre for at komme videre efter #metoo.

Alligevel kommer undersøgelsen i branchen bag på direktøren for Meta Film.

- Ja, der er jo tydeligvis desværre stadig et stykke vej endnu, før vi kan kalde #metoo fortid.

- I mine øjne afslørede #metoo, at vi har nogle fælles værdier for, hvordan man omgåes, som vores kultur ikke lever helt op til, siger Meta Foldager, der er direktør for Meta Film.

Hun fortæller, at hun ikke tager sig af sager, hvor medarbejdere har følt sig krænket. Det er der andre, som tager sig af.

- Det er sket, at jeg som leder må gribe ind overfor bullying eller harassment, og det er også sket at et samarbejde, derfor måtte stoppe. Kort sagt; hvis nogen forvalter deres magt dårligt, så kan de ikke være på Meta Film. Det har vi oplevet, ja, forklarer direktøren.

De har på Meta Film lagt en klar linje for, hvad der er tilladeligt. Allerede i 2013 indførte man et 'code of conduct'.

- Jeg har i forbindelse med #metoo meldt ud både skriftligt og mundtligt specifikt på seksuelle krænkelser, ligesom jeg har udpeget hvem, medarbejderne kan gå til hvis de oplever noget i dén dur, fortæller Meta Foldager.

Ekstra Bladet har også prøvet at få en kommentar fra Nimbus Film og Monday Media, men de er ikke vendt tilbage.