Nye tal: Ekspert overrasket

På to døgn er antallet af smittede steget med 823. Det seneste døgn er 453 smittet.

Den store stigning overrasker Christian Wejse, epidemiolog og afdelingslæge på Aarhus Universitetshospital.

- Det er virkelig højt. Det tyder jo desværre på, at vi ikke er nået toppen.

Han forventede en stigning, når efteråret og vinteren medførte, at folk rykkede ind, men havde ikke forventet, at stigningen ville komme allerede nu.

- Det er bestemt ikke godt. Det tyder på, at udbruddet ikke er under kontrol, siger han.

Meget tidligere end forventet

Det er tidligere blevet meldt ud, at man forventede en stigning i smittetallene, når vinteren kom og sociale arrangementer rykker ind.

Stigningen nu kommer dog før Christian Wejse forventede, og det overrasker ham.

- Det er meget tidligere, end jeg havde forventet det. Jeg er overrasket over, at vi ser så stor en stigning nu.

Christian Wejse beskriver, at man plejer at se en stigende smitte i luftvejsinfektioner, når vinteren rammer. Dette kan forværre situationen yderligere, når vi kommer længere hen på året.

- Hvis udviklingen bliver ved, så er vi på en stejl epidemikruve. Det kan komme til at betyde, at man ser flere indlagte.

Kan ikke sammenlignes

Man tester mere nu, end man gjorde i foråret, hvilket vil sige at tallene ikke er direkte sammenlignelige.

- I og med at vi ikke har det samme antal indlæggelser og døde i perioden, så er det ikke ligeså slemt som i foråret. Det kan nå at komme endnu, og vi har også set et stigende antal nye indlæggelser.

Christian Wejse beskriver, at vi skal sætte ind nu, hvis vi skal undgå et stigende antal indlæggelser.

- Vi er meget langt fra situationen i marts, men det er klart, at vi må forvente flere indlagte, hvis smittetallet bliver ved med at stige.