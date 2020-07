Nye tal for smitte-app: Flere er blevet underrettet

Appen smitte|stop, som blev lanceret af Sundheds- og Ældreministeriet for to uger siden, fortsætter med at ligge nummer et på listen over mest downloadede apps blandt danskerne lige nu.

Antallet af downloads er steget med 122.000 på en uge, og med 497.000 downloads i sidste uge er appen nu i alt blevet downloadet 619.000 gange på to uger.

Antallet af downloads svarer til, at 11 procent af befolkningen har downloadet appen.

Det oplyser Sundheds- og Ældreministeriet til Ekstra Bladet.

Derudover har yderligere 19 personer registreret sig som corona-positive på appen siden sidste uge, hvor tallet var 80. Dermed er der nu i alt 99 personer, der har valgt at dele informationen om, at de er testet positive.

Flere er blevet underrettet på appen

Sundheds- og Ældreministeriet oplyser til Ekstra Bladet, at flere personer gennem appen er blevet underrettet om, at de har været i nærheden af en person, som er testet positiv.

Hvor mange personer, det drejer sig om, er det ikke muligt at få oplyst.

'Flere mennesker er blevet underrettet via appen om mulig eksponering for Covid-19, men som et resultat af den decentrale og privatlivsbeskyttende teknologi, der er valgt til appen, har vi ikke et nøjagtigt antal,' lyder det i en mail.

I alt er 12.815 personer blevet testet positive for covid-19 i Danmark, heraf har 11.769 overstået deres infektion, mens 606 er døde. Det betyder, at der lige nu er 440 bekræftede smittede i Danmark ifølge Statens Serum Institut.