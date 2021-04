Nye tal: Hver anden smittet bliver testet falsk negativ

En opgørelse fra SSI viser, at kun omkring halvdelen af smittetilfælde opdages ved lyntest - 47 procent er falsk negative

Det har hele tiden været kendt, at antigen-test - ofte kaldet lyntest - ikke er lige så følsomme og dermed præcise som PCR-test.

Nu viser en ny undersøgelse fra Statens Serum Institut, at 47 procent af dem, der testes positiv for coronavirus i en PCR-test, får et negativt svar ved lyntest.

Lørdag skriver SSI, at man over syv uger har testet 117.670 borgere med både PCR-test og lyntest. Her blev 4098 personer testet positive ved PCR-test, imens kun 2159 af de samme personer blev testet positiv ved lyntest.

Positiv test kan bruges som coronapas i 12 uger

'Et screeningsværktøj'

Det betyder, at 1910 personer fik et falsk negativt testsvar, selvom halspodningen ellers påviste virus.

Konstitueret faglig direktør hos SSI Tyra Grove Krause udtaler i en pressemeddelelse:

'Vores undersøgelse viser, at antigen-test er ret upræcise til at udpege en smittet person. Vi kan se, at 47 procent af alle dem, der reelt er smittede med corona, får et negativt svar efter en antigen-test. De er altså testet falsk negativ.'

Ifølge Tyra Grove Krause passer resultatet af undersøgelsen godt med det, man ved fra andre undersøgelser. Særligt folk uden symptomer er svære at fange i kviktest.

'Man kan se på antigen-testen som en meget bred si. Den fanger de mest smitsomme, men ikke alle dem, der potentielt kan smitte. Derfor betragter vi antigen-testen som et screeningsværktøj. Den er et ekstra redskab til at finde og nedkæmpe virus,' udtaler Tyra Grove Krause i nyhedsbrevet fra SSI.

Falsk positiv

Ikke nok med at 47 procent testes falsk negativ i lyntest, så er der også 45 procent, der testes falsk positiv.

Derfor understreger den faglige direktør i pressemeddelelsen, at det er vigtigt, at man hurtigst muligt får foretaget en halspodning, når man testes positiv for coronavirus ved en lyntest.

Først når PCR-testen viser et positivt testsvar, anses det som et 'bekræftet tilfælde.'